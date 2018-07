Non è un mercato facile per il Milan. A confronto con le'state scorsa dove il club rossonero fu assoluto protagonista con una spesa complessiva da oltre 100 milioni, in questa sessione si prevede una novena lunga fino a fine agosto. Colpa dei sussulti in società dove si sta operando per il passaggio da mister Li all'italo americano Commisso e colpa dell'UEFA e dei suoi paletti finanziari con il fair play che ha al momento estromesso il Milan dalle Coppe.

Un'estate caldissima. Tutti elementi che non permettono a Fassone e Mirabelli di poter gestire la campagna acquisti adeguata per dare a Rino Gattuso un Milan ancora più completo della scorsa stagione, con il serio rischio di perdere i top player che faticosamente ha acquistato non più tardi di 12 mesi fa.

Il mercato sottotono. Gli acquisti ad oggi portano i nomi di Reina, Strinic e Halilovic, arrivati a costo zero, ma adesso l'ad Marco Fassone e il ds Massimiliano Mirabelli vogliono regalare all'allenatore Rino Gattuso un attaccante di livello. In cima alla lista dei desideri c'è il bomber della Lazio Ciro Immobile, ma le richieste del patron biancoceleste Claudio Lotito frenano ogni discorso sul nascere e così tutto appare arenato ancor prima di iniziare.

Zaza, il bomber giusto per il riscatto. Gli occhi si sono rivolti altrove, laddove si può trovare qualità a basso prezzo e così si è pensato ad un cavallo di rientro per il nostro calcio, Simone Zaza che da quando ha lasciato il Sassuolo non si è più ritrovato. Il Milan, come squadra, aspettative e riscatto appare come la piazza migliore: poche pressioni, la possibilità di essere titolare, la concreta garanzia di essere ancor più sotto gli occhi del ct Mancini in chiave Nazionale.

Il Valencia rilancia: 20 milioni. Ma c'è un problema e si chiama Valencia: i contatti ci sono stati, il Milan si è fatto avanti sia con il giocatore sia con il club ma a passi felpati. La richiesta del Valencia è altissima: di 20 milioni di euro, perché gli spagnoli hanno sentito l'odore del sangue rossonero e hanno posto un fermo al prezzo di base. L'unica possibilità di ottenere quella cifra è quella di trovare i soldi dalle cessioni dei vari Kalinic, Bacca e André Silva.