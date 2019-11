Il Milan è in disarmo: l'ultimo insuccesso subito all'Allianz Stadium dalla Juventus ha lasciato l'ennesima ferita stagionale. La miglior partita disputata sino ad oggi non è servita per risollevare la classifica e il morale, oramai sempre più a terra. 13 punti, ad un passo dalla zona calda della retrocessione, in un gorgo che non sembra conoscere soluzioni, anche dopo il passaggio dalla gestione Giampaolo a quella attuale di Stefano Pioli. E mentre la squadra prova a fare quadrato, la società cerca di porvi rimedio in vista di gennaio quando riapriranno i battenti del calciomercato.

Il tasto dolente è una rosa che non appare all'altezza della situazione, mancanza di un leader nello spogliatoio che sappia trainare chi è in difficoltà, unità di intenti e visione d'insieme accettando una realtà differente da quella prospettata ad inizio stagione. Qualche crepa c'è, così come qualche malumore interno e la mancata convocazione di Kessiè per domenica sera ne è il campanello d'allarme.

Il ‘caso' Kessiè e la spiegazione del Milan

Frederic Massara ha provato a ridimensionare la situazione evitando di parlare di ‘caso' Kessie: Stefano Pioli lo ha lasciato a Milanello per scelta tecnica, non c'è alcun diverbio o frizione tra giocatore e staff tecnico, almeno questo è stato il discorso del dirigente rossonero a chi faceva notare che in questo momento tutti i giocatori a disposizione sarebbero serviti in campo: "Il mister ha notato un momento di appannamento del giocatore che non è riuscito ad allenarsi al meglio anche a causa di qualche acciacco e così ha deciso di non convocarlo".

Dove potrebbe giocare Kessie

Intanto, però, si sprecano le voci di mercato per gennaio con Kessiè pronto a fare la valigie grazie ad una serie di interessi che arrivano soprattutto dalla Premier League inglese. Infatti, Kessiè potrebbe approdare ai Wolves dove in estate era già giunto Cutrone, visti gli ottimi rapporti tra i due club.

Chi potrebbe arrivare: Matic a parametro zero

Ma Massara e gli altri dirigenti rossoneri stanno lavorando anche nel mercato d'entrata. Dovesse partire l'ex atalantino, il centrocampo avrebbe necessità di un nuovo inserimento, possibilmente di livello per aiutare il gruppo a uscire dalle sabbie mobili. L'idea di fondo sarebbe quella di Matic, giocatore che potrebbe arrivare a parametro zero vista la scadenza con il Manchester United a giugno 2020. Il problema è che non solo il Milan è sul giocatore e i rossoneri al momento non godono di grande appeal.