È finita. L'esperienza di Suso a Milano è giunta al capolinea, o quasi. Manca davvero poco perché riparta lontano dalla Serie A. Dalla Spagna confermano che Siviglia e club rossonero hanno praticamente definito il trasferimento del calciatore nella Liga. Da colonna della squadra (è arrivato nel 2015) a oggetto misterioso fino a essere marginalizzato: la strada era già segnata per l'esterno iberico, si attendeva solo che arrivasse un'offerta conveniente anche a causa della quotazione di mercato al ribasso del calciatore che ha visto calare il proprio valore in un anno e mezzo vissuto sull'ottovolante.

La formula per la cessione di Suso al Siviglia

Suso può già svuotare l'armadietto e lasciare alle spalle un periodo difficile. Milan e Siviglia si sono strette la mano in base a una formula precisa: prestito per 18 mesi con diritto di riscatto che si trasformerà in obbligo solo se si verificheranno determinate condizioni. Il prezzo è stato fissato a 20/25 milioni di euro, una cifra inferiore rispetto ai 40 milioni della clausola rescissoria (contratto fino al 2022) ma pretendere di più, considerato il trend di rendimento, sarebbe stato impossibile.

Il rischio che corre il club rossonero

In realtà il Milan non sta cedendo del tutto Suso e il Siviglia intende cautelarsi riservandosi di valutare il calciatore: un'arma a doppio taglio per il club rossonero che, in caso di mancato esercizio dell'opzione da parte degli andalusi, si ritroverebbe in rosa con un calciatore in scadenza di contratto.

Perché Suso non ha più spazio nel Milan

L'arrivo di Zlatan Ibrahimovic e il cambio di modulo di Pioli (ha abbandonato il tridente per tornare al più classico 4-4-2) hanno dato il colpo di grazia a Suso. Tre panchine consecutive in altrettante partite sono il segnale chiaro che la sua permanenza al Milan è agli sgoccioli.