Rifondazione United. Josè Mourinho è rimasto a ‘zeru tituli' e questo è lo smacco più grande per lo Special One che non sopporta essere secondo a nessuno. Figuriamoci a Conte, che lo ha battuto in FA Cup o a Guardiola che ha dominato in Premier League. Dunque, c'è aria di rivoluzione in casa red devils, con qualche sorpresa pronta a concretizzarsi sul fronte mercato.

Nessuno è incedibile, l'ultima stagione ha confermato che qualcosa deve cambiare all'interno della squadra e della rosa e la simbiosi tra allenatore e club che sembra continuare senza indugio darebbe anche la linea da seguire nell'imminente calciomercato estivo: un cambiamento di fondo che potrebbe prevedere anche qualche cessione importante.

Una stagione da dimenticare. La sconfitta subita nella finale di FA Cup contro il Chelsea di Antonio Conte ha reso consapevoli sia i tifosi che José Mourinho e la dirigenza: alzare il trofeo più antico al mondo avrebbe cambiato un'annata che adesso può essere definita estremamente negativa per il Manchester United e avrebbe dato un senso a quanto costruito in questi mesi. Diversamente, molto cambierà.

Tolleranza zero. Mourinho non ha alcuna intenzione di passare come vittima sacrificale: dopo due stagioni a Manchester, la dirigenza richiede risultati e il successo in Europa League è stato importante ma considerabile solamente un inizio. Adesso, dopo un anno di transizione imprevisto, è obbligatorio il riscatto completo.

Chi partirà sicuramente. Sono pronti a lasciare l'Old Trafford Luke Shaw, pagato 40 milioni nell'estate 2014, e Matteo Darmian, terzino che Mourinho non ha mai considerato. Partenti sicuri anche Daley Blind e Marouane Fellaini, con quest'ultimo che se ne andrà a parametro zero senza aver trovato accordo per il rinnovo.

Pogba in bilico. Poi ci sono i probabili partenti. Tutto dipenderà dal mercato in entrata che Mourinho riuscirà a fare. La società potrebbe mettere a disposizione un totale di 300 milioni da gestire al meglio. Non tutti liquidi e contanti ma derivanti, appunto, da alcune partenze. Tra queste ci potrebbe essere anche l'amato-odiato Pogba che ha deluso e non ha trovato feeling col tecnico.

I due colpi pesanti. Con la cessione del francese – o a prescindere dalla stessa – ci sono in cantiere almeno due colpi in entrata: Gareth Bale e Toby Alderweireld. Il primo è l'esterno gallese del Real Madrid che Mourinho ha già abuto in Blanco e che gradirebbe inserire in rosa; il secondo è il difensore del Tottenham designato a vestire il rosso United. Poi ci sarebbero anche Alex Sandro, Fred e Jean Seri