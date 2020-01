Calciomercato, l’Inter ‘molla’ Giroud e Llorente e punta su Esposito

Con l’arrivo di Eriksen, il mercato invernale dei nerazzurri potrebbe considerarsi concluso. La scelta della dirigenza interista sarebbe infatti quella di non tornare alla carica per un’altra punta e di dare maggiori chance non solo a Sanchez ma anche al ‘baby’ della Primavera: già protagonista di alcune buone partite con la prima squadra.