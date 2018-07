Mentre in Russia si attendono notizie sulle condizioni fisiche di Edinson Cavani, in vista del quarto di finale mondiale, in Italia ci si interroga sulle varie operazioni di mercato e sulle incredibile indiscrezioni delle ultime ore. Le notizie relative alle trattative napoletane, parlano del lavoro continuo della dirigenza, impegnata a seguire grandi campioni: compreso lo stesso "Matador" uruguaiano, che all'ombra del Vesuvio ha già giocato.

A parlare di un suo ritorno e a sgombrare il campo da un possibile sbarco dell'ex attaccante partenopeo a Torino, è sceso in campo Claudio Anellucci: manager sportivo ed ex procuratore del giocatore dell'Uruguay. "Cavani alla Juventus? Secondo me se dovesse scegliere di tornare in Italia, lo farebbe solo per giocare nel Napoli – ha spiegato l'ex agente a Radio Crc – Lui ama solo Napoli, il resto sono chiacchiere. Higuain fu una trattativa diversa, c'era una clausola, non si poteva dire di no e la palla spettava alla fine al giocatore".

Un animale da campo

Al di là dei "rumors" di mercato, tutta l'attenzione del bomber della "Celeste" è per il quarto di finale con la Francia: in programma il prossimo 6 luglio al "Nizhny Novgorod Stadium". La gravita della lesione alla gamba sinistra, sta però preoccupando lo staff medico dell'Uruguay. Anellucci non vuol credere ad un forfait del giocatore: "Cavani è un animale da campo e sono certo che proverà a trascinare l’Uruguay il più avanti possibile perché sta vivendo un sogno e vuole regalarlo a tutti".

"E’ stato bellissimo quell’abbraccio tra Cristiano Ronaldo e Cavani, un’immagine bellissima, speriamo possa recuperare per i quarti – ha concluso Anellucci – A Napoli lo ricordano tutti, quel gruppo era bellissimo, tutti lo ricordano con affetto, tecnicamente non era eccelso, ma aveva una cattiveria unica".