Milinkovic-Savic partirà solamente quando Claudio Lotito lo vorrà. Al momento è prematuro, il calciomercato è solamente iniziato da poco e le attuali offerte, pur interessanti potranno solamente crescere ancora. Per il momento, la Lazio si tiene il centrocampista serbo, impegnato questa sera contro il Brasile al Mondiale in Russia, forte del contratto appena rinnovato.

Tutto il resto, anche le proposte concrete presentate a Tare, viene messo in secondo piano. La priorità della Lazio, al momento appare quella di non vendere i pezzi pregiati della sua rosa e ripresentarsi al via ancor più forte di prima. Poi, se ci sarà la classica offerta irrinunciabile, si capirà quali siano le reali intenzioni del presidente Lotito.

Lotito non molla: 140 milioni. In questo momento, Milinkovic-Savic vale più di 100 milioni di euro, per la precisione 140. Questa è la cifra fissata dalla Lazio per la cessione definitiva del centrocampista autore di una ultima stagione importante, che gli ha permesso di avere l'attenzione dei top team italiani e internazionali. Tra questi, c'è in prima fila il Barcellona che – al pari delle inglesi – quando si tratta di soldi non ha (quasi) alcun problema a procurarseli.

L'offerta da 80 milioni. Ma il problema non sono i catalani, bensì Lotito che – secondo fonti spagnole – avrebbe rifiutato una offerta concreta da 80 milioni per il giocatore serbo. I dirigenti del Barcellona hanno sondato il terreno per conoscere l'esatta valutazione del cartellino del centrocampista facendo sapere ai dirigenti della Lazio di essere disposti a pagare anche 80 milioni di euro. Tuttavia, Claudio Lotito, sembra intenzionato a non abbassare la richiesta di 140 milioni.

Il mercato del Barcellona. È un Barcelona che sembra scatenato sul mercato dove ha già concluso per gli arrivi di Clément Lenglet dal Siviglia e Arthur Melo dal Gremio. E il prossimo obiettivo del club ‘blaugrana', secondo quanto rivelato da ‘Mundo Deportivo', potrebbe essere proprio Sergej Milinkovic-Savic, centrocampista della Serbia e della Lazio, seguito da diverse società fra le quali anche Juventus, Manchester United e Real Madrid.