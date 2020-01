Prestito con obbligo di riscatto fissato a 30 milioni complessivi così suddivisi: 2 per il prestito più 26-27 per l'obbligo di riscatto e bonus. È questa la cifra che ha convinto la Juventus a dire sì alla cessione di Emre Can al Borussia Dortmund. C'è l'accordo totale tra club, nelle prossime ore il centrocampista tedesco di origine turca sarà in Germania per la nuova avventura in Bundesliga. La trattativa è arrivata alla stretta finale nella giornata odierna dopo una lunga mediazione: c'era la volontà del calciatore ma serviva trovare l'intesa economica con il club bianconero che non aveva alcuna intenzione di svendere il calciatore arrivato un anno e mezzo fa da Liverpool a parametro zero.

Emre Can svolgerà nella giornata di venerdì sono in programma le visite mediche poi potrà firmare il contratto. A Dortmund l'ex Reds ritrova anche la Champions (competizione dalla quale era stato escluso dopo il taglio dalla lista per l'Europa) e giocherà gli ottavi di finale con il Paris Saint-Germain tra febbraio e marzo. Alla fine l'intesa è stata trovata in base a una formula che, con l'ausilio dei bonus, permette alla "vecchia signora" di arrivare alla cifra inizialmente richiesta. Tre i fattori che hanno contribuito a dare un'accelerata all'operazione: