Una nuova notizia che si può collegare al prossimo calciomercato, scuote il mondo del Napoli e dei suoi tifosi: Kalidou Koulibaly avrebbe acquistato nel cuore di Parigi un lussuoso appartamento da circa 4 milioni di euro. Tutto ciò, per diversi media francesi, è il semplice preludio di quanto accadrà in estate: il difensore senegalese lascerà l'Italia, saluterà Napoli e si trasferirà alla corte del Paris Saint-Germain. Sarebbe tutto pronto: KK prenderebbe il posto in squadra dello storico capitano dei parigini, Thiago Silva, prossimo a cedere il passo.

L'indiscrezione è arrivata attraverso uno scoop de "Le Parisien" in cui si racconta con diversi particolari l'acquisto immobiliare del difensore centrale oggi al Napoli ma da diverse stagioni sempre al centro dei rumors di calciomercato. Koulibaly avrebbe sottoscritto un accordo per l'acquisto di un appartamento vista Torre Eiffel da oltre 4 milioni di euro per una casa di oltre 20 metri quadri, sei stanze e una vista mozzafiato.

Il contratto e lo stipendio di Koulibaly

Per i francesi, dunque, è la conferma non diretta di una separazione che si sta consumando in seno al Napoli. Kalidou Koulibaly al momento è ‘blindato' da Aurelio De Laurentiis con un super contratto che ha come naturale scadenza il 2023, che fa di KK il giocatore della rosa azzurra più pagato con 6 milioni di euro a stagione. Una ‘ricchezza' che però non varrebbe nulla davanti agli euro degli sceicchi del Psg abituati a prelevare a peso d'oro i giocatori che interessano. Per questo, di certo ci sarà un braccio di ferro estivo tra il Psg e il Napoli, tra cui non corrono al momento ottimi rapporti.

Kk come Allan: muro a muro col Psg

Si prospetta, infatti, un muro contro muro, da parte di de Laurentiis che avrà il diritto di fare il prezzo al giocatore. Così come era accaduto per Allan, altro giocatore azzurro corteggiato anche a gennaio dai parigini e non lasciato partire dal patron dei partenopei. Al momento il centrocampista fatica a ritrovare con Gattuso un posto da titolare in rosa, con frizioni e una spaccatura che appare insanabile. Ma anche in questo caso, il manico è sempre nel pugno di De Laurentiis.