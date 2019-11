Il responsabile del mercato dei bianconeri, approfittando della pausa per le nazionali, è volato a Londra dove starebbe visionando da vicino due possibili affari estivi per la Juventus. Da un lato c'è Willian, dall'altro Emerson Palmieri entrambi giocatori che piacciono molto a Maurizio Sarri che ha già potuto apprezzarne le qualità nella sua avventura al Chelsea dove ha alzato l'Europa League.

Blitz londinese in anticipo sulla concorrenza

La Juventus è a Londra, rappresentata da Fabio Paratici che sta osservando di persona cosa potrà accadere da qui a giugno, attraverso anche il mercato di gennaio. I bianconeri sono sempre alla ricerca di giocatori di qualità ed esperienza e la terra inglese è sempre ricca di opportunità. Così, sono emersi due profili che piacerebbero molto a Maurizio Sarri e che con l'attuale allenatore bianconeo hanno avuto a che fare con la maglia del Chelsea: Willian e Emerson.

Willian paramatro zero di grande qualità

L’attaccante brasiliano è un obiettivo sensibile, ambito da mezza Europa anche perché andrà in scadenza a giugno e da tempo è monitorato dai grandi club, non solamente dalla Juventus. Non è escluso che si possa già ragionare in ottica della prossima stagione per anticipare la probabile ampia concorrenza, già adesso con un blitz anticipato rispetto ai normali tempi di trattativa. Se riuscisse l'intesa, Willian sarebbe un parametro zero di prima qualità per il reparto offensivo della Juventus del futuro.

Emerson in, Rugani, Mandzukic e Rabiot out

Poi, ci sarebbe l'interesse per Emerson Palmieri che tanto è piaciuto a Sarri nella sua parentesi in Blues a Londra. C'è un problema: il club inglese non vorrebbe perdere l’italobrasiliano e infatti ha pensato bene di proporgli il rinnovo fino al 2022. In questo caso, bisognerà mettere mano al portafogli ma non dovrebbe essere un problema. In casa Juventus ci sono ancora degli esuberi in attesa di essere ceduti. Mandzukic, Rugani sono con le valigie pronte ma anche Rabiot non appare tra i più felici del momento e potrebbe essere inserito nella lista partenti.