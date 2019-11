La Juventus si appresta a chiudere la pratica Champions League mercoledì in prima serata cercando il successo sulla Lokomotiv, a Mosca, che varrebbe il pass anticipato per gli ottavi di finale. Un compito improbo ma non impossibile per una squadra che sta dimostrando di essere più forte degli infortuni e degli avversari di turno. In campionato si è ripresa la vetta nel match diretto con l'Inter e non l'ha più mollata, in Europa vuole fare altrettanto.

Mentre Sarri studia formazione e avversari, il quartier generale bianconero lavora assiduamente per permettere al tecnico di avere sempre una rosa all'altezza delle aspettative e così le voci di mercato mai si placano attorno ai giocatori della Juventus. Nelle ultime ore si è parlato molto di Mattia De Sciglio laterale difensivo che ultimamente è rimasto troppo fermo in infermeria per problemi fisici e che piace molto al Paris Saint Germain.

Gli esterni e il gioco di Sarri

A Parigi c'è voglia di rinforzi e De Sciglio sembra essere il profilo più adatto per avere un nuovo inserimento già a gennaio. Il problema è che la Juventus non si può scoprire sulle fasce laddove il lavoro di Sarri si sente maggiormente e dopo un mese di Cuadrado forzatamente esterno difensivo aggiunto, non si priverebbe facilmente di un laterale. Per questo la proposta da Parigi dovrà essere congrua e soprattutto prevedere eventuali contropartite tecniche soddisfacenti.

Quanto vale De Sciglio: Meunier (o Kurzawa) più 10 mln

Non è un mistero dell'ultima ora che De Sciglio sia un giocatore gradito sia a Tuchel che a Leonardo e per scardinare il muro alzato dai bianconeri ci potrebbe essere anche l'offerta adeguata: oltre ad un'offerta cash di circa 10 milioni di euro, è pronto Thomas Meunier, terzino destro belga che alla Juventus non dispiace affatto che verrebbe inserito nella trattativa per gennaio. In alternativa ci sarebbe anche Layvin Kurzawa considerato sacrificabile dal Psg.