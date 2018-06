Cosa si muova attorno a Gonzalo Higuain al momento non è dato sapere. Il futuro del Pipita è ancora fortemente bianconero, alla Juventus, ma le speculazioni sono quasi all'ordine del giorno con la punta argentina che viene inserito di volta in volta nelle differenti contrattazioni possibili. Certo è che nel piano di rinnovo di Allegri nessuno è considerato a priori incedibile.

Anche il Pipita rischia di poter trasformarsi in goleador in importante pedina di scambio. Come nella trattativa, a parole, con l'Inter per lo scambio con Maurito Icardi, poi sgonfiatosi nel giro di un paio di giorni. Che sono invece tutti dedicati all'avvicinamento mondiale, dove Higuain difenderà i colori dell'Argentina.

L'amichevole annullata. Proprio l'Argentina in queste ore è al centro di una polemica per l'amichevole annullata in terra d'Israele dove la Palestina ha chiesto non scendesse in campo Messi, simbolo di pace universale. Per Higuain, in un'intervista a Espn rilanciata dal maggiore quotidiano argentino Clarin, l'annullamento della partita fra Israele e Argentina per le minacce dei gruppi terroristici ai giocatori sudamericani. Una scelta giusta per il Pipita: "alla fine è stata fatta fare la cosa giusta, la sicurezza e il buon senso sono al primo posto".

Il Mondiale con l'Argentina. Con l'Argentina, Higuain si presenterà titolare in Russia. Un ruolo centrale che dovrebbe rilanciarne una stagione vincente ma non sempre entusiasmante. Mi sento molto bene, la famiglia mi ha dato tanto, la testa è tutto nella vita. Se uno sta bene di testa, il resto arriva di conseguenza: è la sfida che affronto ora con una maturità maggiore e che tutti vogliamo vincere.

Il futuro bianconero. Ma se il presente è Russia 2018, tiene banco anche il futuro con i rumor di mercato che lo vorrebbero lontano dalla Juventus, al momento la sua casa con un contratto da onorare fino alla fine. Ho un contratto e nessuno mi ha comunicato nessuna variazione, sono molto tranquillo, la mia anima resta a Torino per ora. Se un giorno mi piacerebbe giocare in Premier? Ovvio, è il miglior campionato al mondo e mi affascina molto.