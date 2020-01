La Juventus guarda al futuro e la conferma è arrivata da questa campagna invernale di mercato. Il club campione d'Italia, oltre ad aver messo le mani sul gioiello Kulusesvski, ha infatti portato a Torino anche il difensore di 17 anni Jean-Claude Ntenda: ragazzo che si è aggregato alla formazione Primavera allenata da Lamberto Zauri.

Il giocatore della Under 18 transalpina, non è però l'unico prospetto interessante ad aver trovato spazio tra i giovani campioni juventini. Nelle ultime ore la Juventus ha infatti ufficializzato uno scambio con il Barcellona che ha coinvolto il classe '98 Matheus Pereira, reduce dall'esperienza al Digione in Francia, e il ventenne Alejandro Marques.

L'annuncio ufficiale della Juventus

A dare l'annuncio ufficiale della doppia operazione di mercato è stata proprio la dirigenza bianconera con il comunicato ufficiale pubblicato sul proprio sito web.

"La Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver perfezionato con la società Futbol Club Barcelona i seguenti accordi: “cessione a titolo temporaneo e gratuito, fino al 30 giugno 2020, del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Matheus Pereira da Silva. Il contratto prevede, inoltre, l’obbligo per il Barcelona di acquisire il calciatore a titolo definitivo qualora vengano raggiunti determinati obiettivi sportivi nel corso dell’esercizio 2019/2020. Il corrispettivo della cessione a titolo definitivo è stato fissato pari a 8 milioni, pagabili in due esercizi”. Acquisizione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Alejandro José Marques Mendez a fronte di un corrispettivo di € 8,2 milioni pagabili in due esercizi. Juventus ha sottoscritto con lo stesso calciatore un contratto di prestazione sportiva fino al 30 giugno 2024″.

Dopo le visite mediche svolte nella giornata di ieri e la firma, Alejandro Marques ha dunque posato per la prima volta con la maglia bianconera. Nato a Caracas, in Venezuela, l'attaccante ha collezionato 11 presenze con la maglia del Barcellona B e dalle prossime ore dovrebbe mettersi a disposizione della formazione Under 23 di mister Fabio Pecchia.