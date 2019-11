Tempo di pausa, tempo di nazionali, tempo di mercato. Anche in casa Juventus c'è un lavoro incessante da parte dei responsabili bianconeri per puntellare la squadra del futuro nel proseguimento del progetto tecnico di Maurizio Sarri votato a sviluppare un ciclo di nuovo vincente, sia in Italia che in Europa. Così, si studiano le mossi migliori in chiave acquisti ma anche in fatto di rinnovi e prolungamenti di contratto.

Garanzia Szczesny, la Juve lo blinda

Tra i giocatori che non si muoveranno certo facilmente dal quartier generale juventino c'è di certo Wojciech Szczesny, il polacco che ha raccolto la delicata eredità di Buffon e si sta comportando egregiamente tra i pali juventini. Tanto da meritarsi una revisione dell'attuale accordo che lo lega alla Juventus fino al 2021.

L'attuale contratto e il prolungamento oltre il 2021

La società non vuole di certo perderlo a parametro zero o avere spiacevoli sorprese e così sta proponendo un prolungamento. Il contratto del portiere è in scadenza nel 2021, ma le parti sono prossime al raggiungimento dell'accordo per prolungare il rapporto. scelta che rappresenta un premio per l'ex estremo di Roma e Arsenal, che da luglio 2020 sarebbe entrato nell'ultimo anno di contratto.

Non solo Szczesny: anche Cuadrado verso il rinnovo

La decisione di rinnovare gli accordi con i giocatori indicati anche da Sarri quali punti fermi della Juventus che verrà è una strategia che la società bianconera sta mettendo a frutto da diverso tempo. Oltre a Wojciech Szczesny, infatti, c'è anche un accordo di massima con Juan Cuadrado. Il colombiano si sta rivelando calciatore prezioso in casa bianconera, con il tecnico che, anche per necessità, lo ha arretrato sulla fascia destra utilizzandolo da terzino, ottenendo ottime risposte sul campo. Anche per lui è in vista un prolungamento.