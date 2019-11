Il calciomercato non si ferma mai. Le ultime notizie sulle possibili trattative e sui colpi in agenda raccontano della Juventus che si prepara a piazzarne un altro alla Pogba. Ricordate quando soffiò al Manchester United il centrocampista francese salvo rivenderlo a peso d'oro? Bene, a Torino hanno messo in cantiere un'altra operazione del genere. Questa volta, però, si tratta di un esterno d'attacco e – in base alle informazioni rilanciate dai media inglesi – è un altro calciatore dei Red Devils: si tratta di Tahith Chong, 19 anni, alto 185 cm, olandese (nato a Curaçao ma ha anche origini cinesi), calcia di sinistro e ha come tratto distintivo una chioma di riccioli molto fluente che un po' richiama quella dell'ex milanista, Gullit.

Caratteristiche tecniche e prodezze col piede mancino

Fisicità e doti tecniche hanno fatto sì che, cresciuto nelle giovanili del Feyenoord, da Old Trafford si accorgessero di lui portandolo prima nelle formazioni Under e poi concedendogli la ribalta della prima squadra. L'esordio è arrivato a gennaio scorso nella gara di FA Cup contro il Reading che si aggiunge alle 3 presenze e una manciata di minuti in Premier (24′ nel complesso in 2 apparizioni con Leicester e Newcastle), un'apparizione in Europa League nella sfida contro l'Astana. Poche occasioni ma gli sono bastate per attirare su di sé i riflettori grazie al modo in cui accarezza la palla col piede mancino e si disimpegna con destrezza su entrambe le corsie. Dinamismo, velocità e capacità di arrivare sul fondo calibrando cross al bacio le caratteristiche messe in mostra finora.

Quanto vale Tahith Chong

Tahith Chong non ha ancora firmato il rinnovo del contratto con il Manchester United ed è anche per questa ragione che la Juventus – come ammesso dal Daily Mail – s'è mossa per tempo provando a battere la concorrenza e soprattutto a persuadere il calciatore con l'opportunità di poter crescere accanto a un campione come Cristiano Ronaldo. Quanto vale? Dal punto di vista economico può arrivare a costo zero ma la sua quotazione di mercato è destinata a esplodere presto.