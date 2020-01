in foto: Foto https://www.instagram.com/p/B71YCR8oAbv/

Stefano Beltrame lascia la Juventus, il club proprietario del suo cartellino dal 2011. Il duttile centrocampista offensivo classe 1993 è ufficialmente un nuovo giocatore del CKSA Sofia. A formalizzare il trasferimento in Bulgaria, ci ha pensato lo stesso calciatore che ha postato le prime immagini con la nuova maglia dopo la firma sul contratto. Grande entusiasmo per un ragazzo che non è riuscito a confermare le grandi aspettative riposte nei suoi confronti a livello giovanile.

Calciomercato Juventus, Stefano Beltrame al CSKA Sofia

Operazione di calciomercato in uscita per la Juventus. L'Under 23 della società bianconera saluta Stefano Beltrame. Il calciatore ha firmato un contratto di un anno e mezzo, con opzione per il rinnovo con il CSKA Sofia. Secondo quanto riportato da Sky, in Bulgaria il trequartista percepirà 1.5 milioni di euro a stagione con la speranza di giocare con più continuità rispetto alla prima parte di stagione alla corte di mister Pecchia in Serie C. Sui social Beltrame ha postato le foto del suo arrivo al CSKA con tanto di messaggio di ringraziamento alla Juventus: "Sono così eccitato per questa nuova avventura, non vedo l’ora di iniziare! Forza CSKA. Voglio anche ringraziare la Juventus per gli ultimi nove anni. Mi hanno aiutato a crescere e diventare il giocatore che sono oggi!”.

Chi è Stefano Beltrame, la particolare carriera dell'ex talento della Juventus

Una carriera particolare quella di Stefano Beltrame che dopo i primi passi al Novara approdò nelle Giovanili della Juventus. Considerato uno dei prospetti più interessanti, il duttile centrocampista offensivo riuscì a collezionare solo una presenza tra i professionisti con i bianconeri, iniziando poi un lungo peregrinare in prestito. Bari, Modena, Pro Vercelli, Pordenone, Den Bosch, Go Ahead Eagles, e infine il ritorno alla Juventus Under 23. Negli scorsi mesi per “Teto” anche uno stop legato ad un’aritmia cardiaca. Un problema superato brillantemente per Beltrame che ora è pronto ad una nuova avventura all’estero