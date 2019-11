Se la Juventus sta tenendo il solito ruolino di marcia da prima della classe, capolista in campionato e e qualificazione già centrata agli ottavi di Champions League, continuano ad esserci alcuni scricchiolii in merito alla gestione di alcuni calciatori che, con molta probabilità, andranno via già a gennaio. Dopo le scintille di inizio stagione l'avventura di Emre Can a Torino sembra già al capolinea e il centrocampista tedesco è sempre più ai margini del progetto bianconero: l'ex Liverpool potrebbe lasciare l'Italia durante la prossima sessione invernale e, secondo quanto riferito dal quotidiano catalano Sport, il giocatore bianconero piace molto a Paris Saint-Germain e Barcellona, che sembra sempre più orientato a cedere Ivan Rakitic ed è alla ricerca di uomini per rinforzare il proprio centrocampo. Potrebbe delinearsi un vero e proprio duello tra le due big d'Europa, disposte a versare nelle casse della Vecchia Signora tra i 40 e i 50 milioni di euro.

Oltre alla possibile uscita di Rakitic, poco utilizzato da Valverde, c'è da valutare anche la posizione di Arturo Vidal: il cileno pochi giorni fa aveva ammesso di non essere soddisfatto del minutaggio a lui riservato e le sirene dell'Inter del suo ex allenatore Antonio Conte potrebbero essere sempre più forti fino al mercato di gennaio.

Manchetser United su Emre Can: si lavora per gennaio

Sulle tracce di Emre Can ci sarebbe anche il Manchester United, che sta cercando uomini affidabili in mezzo al campo considerati i problemi fisici di Paul Pogba e un avvio di stagione da dimenticare per diversi centrocampisti di Ole Gunnar Solskjaer. L'esclusione dalla lista Champions da parte della Juventus non è andata giù al centrocampista tedesco, che è stato impiegato da Sarri fin qui soltanto in quattro occasioni con un bottino di 150 minuti giocati. Il futuro Emre Can sembra essere sempre più lontano dalla Serie A.