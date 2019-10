Gennaio è dietro l'angolo e con lui anche la riapertura del mercato invernale: momento atteso da quasi tutti i club per apportare correttivi alla campagna acquisti estiva. Tra questi c'è anche la Juventus di Maurizio Sarri, che secondo fonti arrivate dalla Francia sarebbe pronta a concludere un'operazione di mercato con il Paris Saint-Germain. Come rilanciato da ‘Le Parisien', il club campione di Francia avrebbe infatti messo gli occhi su Mattia De Sciglio.

A fare il nome dell'ex terzino del Milan sarebbe stato il direttore sportivo Leonardo, che già in estate aveva tentato senza successo di mettere le mani sul ventisettenne milanese: valutato oggi dalla società bianconera almeno 10 milioni di euro. Una cifra alla portata della ricca proprietà parigina, che attualmente deve fare i conti in difesa con i problemi fisici di Kehrer e con il momento negativo di Kurzawa: sempre più fuori dal progetto di Thomas Tuchel, e neanche convocato per la sfida contro l'Olympique Marsiglia.

L'ipotesi dello scambio con Meunier

Secondo i giornalisti transalpini, la Juventus potrebbe prendere in considerazione di cedere il suo difensore a fronte di un introito di quella cifra o di un eventuale scambio di cartellini: De Sciglio al Paris Saint-Germain e Meunier, in bianconero. Arrivato nell'estate del 2017 per volere di Massimiliano Allegri e per una cifra intorno ai 12 milioni dietro, l'ex Milan potrebbe dunque fare le valigie con destinazione Parigi già nel prossimo gennaio.

Nelle prossime ore il giocatore di Sarri potrebbe intanto ritrovare una maglia da titolare, in occasione della sfida interna contro il Genoa di Thiago Motta. Già convocato per Lecce, dopo l'infortunio che lo aveva tenuto fuori per alcuni giorni, De Sciglio ritroverebbe un posto da titolare a quasi due mesi esatti dall'ultima presenza in campo dall'inizio.