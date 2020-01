Calciomercato caldo per la Juventus. Le ultime notizie confermano che la fase finale della sessione di trattative di gennaio potrebbe regalare diverse operazioni per i bianconeri. Sul piede di partenza potrebbe esserci Federico Bernardeschi, che secondo quanto riportato da Sky Sport, potrebbe finire al centro di una suggestiva trattativa con il Milan legata allo scambio con Paquetà, calciatore che sembra ormai arrivato al capolinea della sua esperienza in rossonero.

Calciomercato Juventus, ipotesi di scambio Bernardeschi-Paquetà con il Milan

Federico Bernardeschi potrebbe lasciare la Juventus in questa finestra di mercato. Quale destinazione per il duttile centrocampista? Nelle ultime ore si è parlato anche di un possibile e sorprendente scambio con il Milan: i rossoneri potrebbero infatti mettere sul piatto quel Paquetà che sta vivendo un inizio di stagione a dir poco difficile, dopo le poche presenze con Giampaolo prima e Pioli poi. Secondo quanto riportato da Sky Sport, al momento non ci sono particolari conferme su questa possibile operazione di mercato, ma non è da escludere che le parti possano parlarne. I rapporti tra Juventus e Milan infatti sono ottimi e questo potrebbe essere uno stimolo ad approfondire il discorso nei prossimi giorni.

Juventus, le ultime di mercato sulla cessione di Emre Can

La Juventus potrebbe aprire al possibile arrivo di Paquetà anche alla luce della partenza sempre più probabile di Emre Can. Il centrocampista tedesco che nella prima parte di stagione non ha trovato spazio nella nuova squadra di Maurizio Sarri, vuole cambiare aria. La squadra che più di tutte ha dimostrato interesse per l'ex Liverpool è il Borussia Dortmund. I gialloneri, secondo le ultime indiscrezioni, si sarebbero spinti fino ad un'offerta di 30 milioni. Una cifra che permetterebbe alla Juve di piazzare una plusvalenza importante, l'ennesima.