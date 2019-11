Il nome di Ivan Rakitic è molto caldo per il mercato della Serie A. Il vice-campione del mondo attualmente in forza al Barcellona, non piace solo all'Inter ma anche alla Juventus. Il club bianconero, secondo quanto riportato dalla stampa spagnola, avrebbe sondato il terreno per il 31enne che ha un contratto in scadenza nel 2021 con i catalani. Un modo per far capire alla società campione di Spagna che la Vecchia Signora è pronta a piazzare un'eventuale offerta, in caso di cessione immediata del giocatore

Juventus, le ultime di mercato: sondaggio per Ivan Rakitic

Secondo il Mundo Deportivo, la Juventus avrebbe stabilito un contatto con il Barcellona per Ivan Rakitic. Il centrocampista croato classe 1988 già nella scorsa estate è stato accostato ai bianconeri nell'ambito di un'operazione legata anche ad un possibile scambio con Bernardeschi. La società bianconera in particolare vuole capire se ci sono i margini per un'eventuale offerta ai catalani che non sembrano intenzionati a puntare sul giocatore anche per il futuro, anche perché i discorsi per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2020 sono in alto mare.

Rakitic piace sul mercato anche all'Inter, possibile derby d'Italia con la Juventus

La Juventus aspetta dunque alla finestra pronta a sfruttare ogni apertura, anche alla luce della possibile partenza futura di Emre Can che dovrebbe liberare un posto in mediana. Difficile che il discorso possa aprirsi concretamente a gennaio, anche se i bianconeri dovranno fare i conti con l'Inter. Il club milanese già da tempo ha messo nel mirino Rakitic considerato un rinforzo importante per il proprio centrocampo. E chissà che già a gennaio la dirigenza nerazzurra non decida di tentare la via dell'affondo anche per accontentare Conte, recentemente lamentatosi per la coperta corta, soprattutto tra centrocampo e attacco. Al momento la valutazione di mercato del giocatore si aggira sui 35 milioni di euro.