Portatemi Emre Can. È più o meno questa la versione dei fatti riportata dai media inglesi che fornisce le ultime notizie di calciomercato sul futuro del centrocampista tedesco della Juventus. A Torino non c'è mai stato spazio per lui in questa stagione: l'esclusione dalla lista Champions League è stata una mazzata durissima per il calciatore che in bianconero era giunto due stagioni fa a costo zero. Nella formazione di Massimiliano Allegri aveva trovato una sua dimensione (37 presenze complessive, 4 gol, 2255 minuti giocati), in quella di Maurizio Sarri invece ha perso poco alla volta fiducia, spazio, opportunità.

Can ha chiesto la cessione, è nel mirino di Carlo Ancelotti

Non è un mistero che l'ex Liverpool non rientra da tempo nei piani dei bianconeri. Ecco perché, al netto del tentativo di trovare una mediazione, nel timore di vedersi accantonato anche in nazionale in occasione di Euro 2020, ha chiesto la cessione. Per i media d'Oltremanica, però, la possibilità che lasci l'Italia e la Serie A in questa sessione invernale delle trattative è concreta: nelle prossime ore potrebbe essere recapitata direttamente dall'Inghilterra un'offerta alla Juventus per lasciar partire il calciatore. Ventisei anni, mediano che può essere impiegato anche nel ruolo di difensore centrale, Can è entrato nel mirino dell'Everton che va a caccia di rinforzi per assestarsi in Premier. Ad averlo richiesto espressamente è stato proprio Carlo Ancelotti, che ne aveva appuntato il nome anche nell'estate scorsa (quando era ancora sulla panchina del Napoli).

Le possibili cifre della trattativa dell'Everton per Emre Can

Emre Can ha un contratto con la Juventus fino al 2022 e attualmente percepisce uno stipendio di 5.5 milioni di euro netti a stagione (8.8 al lordo dei conti). Dalla sua cessione il club ricaverebbe una plusvalenza importante (valore di mercato, 30 milioni – secondo Transfermarkt) oltre a un notevole risparmio a bilancio. Quante possibilità ci sono che l'operazione vada in porto? Il buon rapporto tra i due club prepara il terreno, nell'estate scorsa la Juve ha venduto Moise Kean ai Toffees per 27.5 milioni euro.