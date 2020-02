Houssem Aouar è stato il migliore in campo nella sfida di Champions League di Lione dove i padroni di casa hanno retto l'urto e vinto contro la Juventus. Una sfida che sa da un lato ha messo in chiaro gli attuali difetti dei bianconeri di Sarri, dall'altro hanno permesso di assistere ad un match di ritorno a Torino tutt'altro che scontato. Successo arrivato grazie alla rete di Tousart alla mezz'ora ma anche grazie ad un gioco collettivo in cui è brillato il talento di Aouar, già da tempo nel mirino di mercato proprio della Juventus.

Nella formazione di Rudi Garcia ha giocato come interno sinistro nel centrocampo a cinque e da lui sono passati i principali fraseggi del Lione, permettendo di metterne in mostra le qualità tecniche e tattiche. Un autentico gioiello che con il palcoscenico della Champions League sta mostrando tutto il proprio valore anche a livello internazionale, interessando le grandi d'Europa per la prossima sessione estiva di calciomercato.

Leader in campo

Andremo a Torino con grandi ambizioni. Facile? No, ma non eravamo favoriti e abbiamo fatto comunque una grandissima gara. Non saremo vittime sacrificali della Juventus, si deve avere fiducia, possiamo fare bene anche là

Parla da leader autentico Houssen, classe '98, di professione centrocampista con innata capacità a stupire con la fantasia con cui spacca gli schemi avversari, senza per questo creare equivoci tattici ai propri compagni. Contro la Juventus si è visto: sprazzi di classe, autorità, predisposizione alla leadership trascinando per primo il Lione a stringere i denti, a lottare quando è servito, ad attaccare quando ha potuto.

Le conferme di mercato di Nedved

Non è un caso se ancora prima della sfida di Champions League, c'erano già forti interessi sul giocatore da parte dei bianconeri come aveva annunciato Pavel Nedved, vicepresidente della Juventus con una predisposizione particolare ai movimenti di mercato. E proprio alla vigilia della sfida con il Lione, il nome di Aouar era tornato prepotentemente alla ribalta, come ‘osservato speciale‘ da considerare attentamente durante la partita.

Chi è Houssen Aouar

Saranno di certo rimasti entusiasti i vertici juventini nel vedere conferme importanti attorno al ragazzo, un po' meno per il risultato finale del match. Houssen Aouar, classe 1998, è a Lione da sempre, dal lontano 2009 e con l'Olympique si è fatto conoscere prima in Francia – anche attraverso l'Under 21 transalpina – poi con il proprio club. Di origini algerine, in questa stagione sta bruciando le tappe con 34 presenze totali tra Ligue1 e Coppe, con ben 9 reti all'attivo e 7 assist. Nel luglio 2018 ha prolungato il proprio contratto fino al 2023 e il suo valore di mercato sta salendo mese dopo mese: attualmente è stimato attorno ai 50 milioni di euro.