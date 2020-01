Emre Can lascerà o meno la Juventus in questi ultimi giorni di mercato? È questo il grande interrogativo in casa bianconera sulla strada che porta al gong della sessione di trattative in programma venerdì 31 gennaio. Il calciatore ha l'accordo con il Borussia Dortmund che dovrà assecondare nelle ultime ore di mercato le richieste del club piemontese. Si lavorerà ad oltranza sull'asse Italia-Germania.

Calciomercato Juventus, le ultime notizie su Emre Can

Le ultime notizie di calciomercato in casa Juventus riguardano il futuro di Emre Can. La posizione dei bianconeri sul tedesco è molto chiara: il centrocampista potrebbe lasciare Torino a gennaio, solo di fronte ad un'offerta convincente sia per il diretto interessato che per il club. Un messaggio diretto soprattutto al Borussia Dortmund, che sembra essere l'unica pretendente (dopo che Bayern e Barcellona si sono defilate) intenzionata a fare sul serio per il giocatore

Emre Can e l'accordo con il Dortmund. Il Borussia tratta ad oltranza con la Juventus

La società giallonera ha messo sul piatto un'offerta di poco più di 20 milioni per Emre Can. Una proposta considerata non all'altezza della Juventus che non è intenzionata a scendere al di sotto dei 30 milioni. La trattativa, prosegue ad oltranza, con il calciatore che inevitabilmente spera in una fumata bianca. L'ex Liverpool dopo il pochissimo spazio con il nuovo mister Sarri, spera in una nuova avventura professionale per giocare con maggiore continuità. Secondo Calciomercato.com ci sarebbe già l'intesa di massima tra Emre Can e il Dortmund sulla base di un contratto quadriennale da 10 milioni di euro all'anno.

Corsa contro il tempo per Emre Can-Borussia, ore decisive

Nella giornata di domani si continuerà a trattare sull'asse Torino-Dortmund. Il club giallonero pur potendo contare sulla volontà del diretto interessato dovrà cercare di avvicinarsi alle richieste della Juventus. Quello che è certo è che il tempo stringe, e la chiusura del mercato si avvicina. Una situazione che inevitabilmente rischia di fa sfumare l'operazione. Sarà corsa contro il tempo, soprattutto per il Dortmund.