Jonathan Biabiany riparte dalla Serie B. L'ex esterno offensivo del Parma, senza contratto dopo aver lasciato i gialloblù al termine della stagione scorsa, ha firmato fino a fine stagione con il Trapani Calcio. L'ultima esperienza del calciatore francese nella serie cadetta è quella al Modena nella stagione 2008/09, chiusa con 8 rete in 38 presenze. Da quel momento in poi il classe 1988 ha messo insieme 200 gettoni in Serie A tra Inter e Parma, con una parentesi alla Sampdoria e una all'estero con lo Sparta Praga. Lo scorso anno Jonathan Biabiany ha chiuso con 18 presenze a Parma senza mai trovare il goal ma a fine anno ha visto il suo contratto non rinnovato e si è ritrovato svincolato. Arriva in Sicilia a parametro zero e può essere un buon rinforzo per Francesco Baldini.

Questa esperienza è molto importante per Biabiany per poter riscattare una carriera per molti versi sfortunata e condizionata dagli infortuni. Non è stata una trattativa facile per l'intesa totale ma poi è arrivata la fumata bianca, le visite mediche e il primo allenamento con la squadra di Baldini. Verrà presentato sabato e domenica potrebbe esserci già la prima convocazione in vista dello scontro salvezza con il Cosenza.

Il comunicato del Trapani

Questa la nota ufficiale del club siciliano che conferma l'arrivo per 6 mesi di Jonathan Biabiany in granata: