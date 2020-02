Juan Manuel Iturbe è stato il protagonista del grande colpo di scena dell'ultimo giorno di mercato. L'esterno offensivo paraguaiano dopo le visite mediche sembrava ormai pronto a firmare con il Genoa, e invece la trattativa è saltata. A sorpresa però l'ex Roma, proprio in Italia, si è invece legato ad un altro club ovvero il Pachuca che ha poi ufficializzato l'operazione sui suoi canali social

Juan Manuel Iturbe, il mancato trasferimento al Genoa nell'ultimo giorno di mercato

Quella di ieri è stata una giornata intensa per Juan Manuel Iturbe. Il classe 1993 è arrivato a Genova per sostenere le visite mediche con il Genoa, ultimo atto primo della firma del contratto. A sorpresa però la trattativa tra i rossoblu e i Pumas è saltata, alla luce del mancato accordo economico tra i due club. Una fumata nera che fa il paio con quella di quasi 5 anni fa. Una conclusione inaspettata, con il ritorno in Serie A dopo le esperienze con Verona, Roma e Torino saltata proprio quando sembrava ormai pronta a concretizzarsi.

Ufficiale, Juan Manuel Iturbe e la firma con il Pachuca

I colpi di scena però non sono finiti qui. Dopo la fumata nera nella trattativa tra i Pumas e il Genoa, ecco che su Iturbe è piombato un altro club messicano, ovvero il Pachuca. La società che milita nel massimo campionato centroamericano ha acquistato il calciatore, che ha firmato il suo contratto in un hotel di Milano. Nessuna indiscrezione per ora sulle cifre dell'affare, con il Pachuca che ha ufficializzato l'ingaggio di Iturbe sui suoi canali social. Dal diretto interessato nessun riferimento al Genoa, ma solo un ringraziamento su Instagram al Pumas, il club che gli ha permesso di giocare con continuità e ritrovarsi dopo un periodo difficile.