Mousa Dembelè potrebbe scatenare il classico effetto domino sul mercato delle grandi perché il giocatore piace moltissimo all'Inter, che lo rincorre da tempo, e il Tottenham lo cederebbe unicamente se riuscisse a guadagnare tanto da potersi permettere il sostituto desiderato, N'Zonzi. Insomma, se si riuscisse a trovare la quadratura tra i nerazzurri e gli Spurs, nelle prossime giornate di mercato, scatterebbe una piccola rivoluzione a catena.

Perché il Tottenham vuole 30 milioni

L'Inter fa sul serio, malgrado le pretese londinesi e a Milano ci sarebbe anche un piano pronto per essere presentato in modo concreto e serio per strappare il giocatore alla Premier League. Il problema reale da superare sono le alte pretese del Tottenham con gli Spurs che continuano a chiedere 30 milioni di euro. Il tutto nonostante il contratto in scadenza nel 2019, perchè a Londra vorrebbero finanziare il colpo Steven N'Zonzi, richiesta esplicita di Pochettino ma valutato 40 milioni dal Siviglia, una spesa pari alla clausola rescissoria.

Il piano di Suning: 2 anni all'Inter e 2 anni in Cina

Suning sta lavorando a lungo termine per il giocatore che Luciano Spalletti ha confermato di voler avere per il prossimo anno. Una trattativa che parte da lontano e che ha già trovato l'intesa di massima con il giocatore che oramai è nella parte finale di carriera e che vorrebbe monetizzare il più possibile. E' per questo che sta valutando anche il passaggio nella ricca Cina.

Ma proprio in questo senso l'Inter ha un jolly importante da proporre visto che i proprietari nerazzurri potrebbero offrire una doppia scelta al giocatore. Due anni di contratto all'Inter e poi la garanzia dell'approdo in Oriente, sempre tramite Suning che opzionerebbe altri due anni per Dembelè allo Jjangsu, altro club di proprietà.

Per quanto riguarda il trasferimento dal Tottenham, attualmente non ci sarebbero altre alternative. Gli Spurs devono quantificare prima di perdere il giocatore a parametro zero e Dembelé in Europa vuole solo l'Inter, club che si è già esposto per l'acquisto.