Mentre si è conclusa la prima parte delle partite di qualificazione a Euro 2020 dove è impegnata anche la nostra Nazionale, tra le sfide (vinta) a Bosnia e (da giocare) Armenia, si lavora dietro le quinte per ciò che riguarda i prossimi colpi di mercato. In casa Inter non è un mistero che a gennaio qualcosa si muoverà, soprattutto in chiave offensiva. Tanti i nomi, alta la pressione esercitata dal tecnico Conte nei confronti della dirigenza, necessari alcuni inserimenti immediati.

L'Inter e il mercato di gennaio

Colpa di un calendario fittissimo, dell'esigenza di restare ai massimi livelli il più a lungo possibile, dando al gruppo il tempo di acquisire una mentalità che da troppo tempo latita in nerazzurro. Con il supporto di eventuali new entry a gennaio, tutto potrebbe essere reso più semplice. Ecco che i diversi nominativi che circolano vicino all'ambiente interista prendono consistenza al di là dei rumors: Matic, Rakitic, Muller, Vidal, Giroud.

Poco utilizzato al Chelsea, il futuro è altrove

Giocatori dal profilo internazionale, esperti, di caratura che permettano il salto di qualità sia in campo che nello spogliatoio. L'ultimo in elenco, il campione del Mondo con la Francia, è ad esempio un profilo interessante, seguito da vicino da club e allenatore. Al Chelsea ha solo spicchi di partita, apparizioni estemporanee che ne limitano il rendimento e la presenza in campo, andando a incidere anche sulle convocazioni con i Blues. Non è un caso se lo stesso ct della Francia, Deschamps, abbia sottolineato l'esigenza di vederlo maggiormente impiegato.

Se avesse l’opportunità di andare via e giocare con più continuità sarebbe giusto e lui lo sa bene: in queste condizioni, soffre per primo la mancanza di fiducia

Perché Giroud è un profilo interessante per l'Inter

Un ‘lamento' che spinge Giroud verso nuove soluzioni già a gennaio per evitare spiacevoli ripercussioni in Nazionale in vista del prossimo Europeo estivo. Soluzioni che porterebbero il nome e i colori dell'Inter che in attacco latita pesantemente: ci sono Lukaku e Lautaro ma non bastano. Sanchez è in infermeria ancora a lungo, Esposito necessita di tempo per crescere senza strappi: Giroud è un elemento utile alla causa di Conte. Il giocatore parlerà con i dirigenti del club inglese nei prossimi giorni per prendere una decisione sul resto della sua stagione.