Con la Juventus impegnata sul fronte Cristiano Ronaldo e un presente nebuloso al Manchester United, per Matteo Darmian si profila un'altra strada da percorrere per questo calciomercato. Quella che porta a Milano, sponda nerazzurra. Un'idea che è venuta ad Ausilio e che ha avuto il placet di Luciano Spalletti. Una prima mossa è già stata fatta, contattando il procuratore dell'esterno difensivo.

Da tempo si parla di un Darmian di rientro in Italia ma tutti lo davano vicinissimo alla Juventus che sul giocatore si è sempre mossa in anticipo rispetto alla concorrenza. Ma adesso che c'è la pista Cristiano Ronaldo e tutte le attenzioni sono rivolte al possibile ingaggio del Pallone d'Oro, la pista Darmian è stata abbandonata.

Idea Darmian, ma il Manchester vuole 20 milioni

Il difensore italiano in forza al Manchester United piace parecchio anche all’Inter che ha avuto un primo contatto per provare a capire l’eventuale fattibilità dell’operazione. Il club nerazzurro vorrebbe portare avanti la trattativa sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto, ma la posizione del Manchester United è tutta da valutare perché spinge per la cessione definitiva.

La società inglese continua a chiedere una cifra parecchio elevata, sui 20 milioni che per l’Inter sono troppi. Ma a questo punto se vorrà avere Darmian in scuderia la società nerazzurra dovrà alzare l’offerta iniziale.

Problemi per Malcom: il Bordeaux non cede

Se Darmian al momento è una ipotesi, per Malcom si pensava si fosse ai dettagli e e invece non sembra proprioche sia così. L’ultima offerta dei nerazzurri al Bordeaux è di 10 milioni di euro per il prestito, con un diritto di riscatto fissato a 30 milioni. La società francese, però, continua a fare resistenza. Il Bordeaux non molla l'idea iniziale: 30 milioni per il diritto di riscatto che deve diventare subito obbligatorio.