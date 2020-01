Le ultime notizie di calciomercato dell'Inter di oggi 21 gennaio riguardano ancora Christian Eriksen. A che punto è la trattativa con il Tottenham? Cosa è successo nel secondo summit tra i due club per il centrocampista danese? Nuovo incontro interlocutorio, con le parti che sono ancora distanti. Una situazione che inevitabilmente fa sorridere José Mourinho che domani (quando è previsto un ulteriore vertice tra Inter e Spurs) potrà fare affidamento sul calciatore nel match di campionato infrasettimanale contro il Norwich.

Inter, le ultime notizie su Christian Eriksen dopo il vertice con il Tottenham

Non si sblocca la trattativa di mercato tra Inter e Tottenham per Christian Eriksen. Nella giornata di oggi è andato in scena un nuovo summit tra i due club per il calciatore che non avrebbe prodotto però i risultati sperati per i nerazzurri. C'è infatti ancora distanza tra le parti, nonostante la volontà del diretto interessato di accettare la proposta del club milanese, anche a costo di rinunciare ad alcuni bonus relativi a questa stagione. Un nuovo appuntamento è in programma domani.

La trattativa tra Inter e Tottenham per Eriksen

Non ci sono state dunque svolte nella trattativa tra l'Inter e il Tottenham per Eriksen nella giornata di oggi. I due club sono fermi sulle rispettive posizioni, se i nerazzurri hanno confermato l'offerta di 15 milioni (13 di quota fissa più premi), gli inglesi non si sono mossi dalla richiesta di 20 milioni. Ballano dunque 5 milioni dunque, con le parti che ragionano soprattutto sui bonus.

Inter, il nuovo incontro in programma per Eriksen

Inter e Tottenham si ritroveranno domani per un nuovo appuntamento per Eriksen. Una giornata particolare per il calciatore che potrebbe scendere in campo (a meno di novità di mercato) nel match infrasettimanale contro il Norwich. José Mourinho oggi ha convocato il calciatore, minimizzando ancora una volta sulle voci relative al giocatore che ha aperto ad un trasferimento immediato ai nerazzurri