Ovviamente il mercato è argomento delicato sia in entrata che in uscita e ogni volta che si spendono parole per un nome iniziano speculazioni attorno al giocatore che rischiano di turbarne la serenità o i rapporti con il club di appartenenza. Per questo, a pochi minuti prima della gara di Bologna che vede l'Inter provare ad allungare di nuovo sulla Juventus in caso di successo, l'ad nerazzurro Beppe Marotta ha voluto sentenziare su Lautaro Martinezpur non nominandolo.

Il ‘Toro', fresco di nuova convocazione in nazionale argentina per il doppio appuntamento amichevole in programma nelle prossime settimane, è uno dei nomi caldissimi per le prossime trattative visto che le prestazioni in campo sono più che convincenti tanto che sembrerebbe essere iniziato sin da ora il pressing del Barcellona sull'argentino.

Nessuna cessione in tempi brevi

Siamo una società molto forte che raramente vende i giocatori importanti, quindi vogliamo continuare su questa strada. E' ovvio che chiaramente ci dobbiamo trovare anche davanti a delle situazioni da gestire e lo faremo. Ma questo fa parte del nostro ruolo

Al momento, il rapporto Lautaro-Inter è tra i più saldi ma c'è sempre l'ombra della possibilità di una turbativa importante quando su un giocatore si muove un top team come il club catalano. Il rischio di perdere l'argentino in estate c'è ed è rappresentato da un reale interesse sul giocatore del Barcellona e dalla contemporanea presenza di una clausola di rescissione da 111 milioni che non appare irraggiungibile. La società catalana, se realmente interessata, potrebbe anche essere in grado di pagare tale cifra senza tentennamenti e lasciare ‘scoperta' l'Inter in avanti.

Il futuro del ‘Toro': rinnovo e aumento

Il concetto è molto chiaro e semplice: i giocatori sono contenti di stare con noi e, come si dice sempre, un giocatore per partire deve prima esprimere la volontà di andare via. Dopo inizia l'eventuale trattativa, ma non mi sembra questo il caso.

L'interesse del Barça starebbe spingendo l'Inter ad accorciare i tempi per una nuova trattativa che preveda il rinnovo di contratto con aumento e prolungamento. Sugli emolumenti che adesso percepisce il ‘Toro' si è già parlato a lungo visto che è tra i meno pagati della rosa malgrado Antonio Conte lo abbia eletto a vice Lukaku ancor prima dell'infortunio di Sanchez. Sulla nuova scadenza, invece c'è da lavorare ancora così come sulla eventuale nuova clausola che potrebbe essere portata ad una cifra attorno ai 200 milioni di euro.