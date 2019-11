Antonio Conte è stato di una sola parola: l'Inter va rinforzata, senza se e senza ma. A gennaio serve una campagna acquisti mirata a consolidare alcuni ruoli che oggi appaiono fragili, senza alternative ritenute valide dal tecnico salentino. Un appello, a volte anche con chiaro accento polemico, al quale la società non potrà fare orecchie da mercante per gli ottimi risultati ottenuti fin qui dal gruppo. Così, è già in atto un confronto tra Ausilio, Marotta e lo stesso Conte su quale strategia attuare.

Un compito non facile perché le scelte non sono moltissime mentre l'esigenza di avere certezze è reale. Non c'è spazio per trattative lunghe o complicate, servono obiettivi chiari – anche dichiarati – su cui concentrare la propria attenzione. Si tratta di almeno tre acquisti, due in mediana e uno in attacco, i reparti che hanno evidenziato maggior problematiche di tenuta davanti a infortuni o assenze.

La rosa attuale di Conte

Da Borja a Gagliardini: i meno utilizzati

La rosa dell'Inter presenta elementi che non si sono integrati con il progetto Conte. Si tratta di alcuni panchinari fissi o giocatori utilizzati solamente in caso di piena emergenza. In una rosa da quasi 600 milioni di euro, ci sono elementi come Borja Valero, Roberto Gagliardini, Andrea Ranocchia, Lucien Agoume che per un verso o l'altro hanno giocato poco o nulla. L'ex Fiorentina è fermo al palo di un solo minuto di gioco, ottenuto in Champions nel finale di Inter-Dortmund, chiaro segnale che non rientra nei parametri di Conte.

Anche Gagliardini se la vive male, schiacciato da Barella, Sensi e Brozovic, riuscendo a ritagliarsi spicchi di gare solamente grazie agli infortuni altrui (10 presenze e nemmeno 70 minuti nelle gambe). Un po' meglio Vecino, che si sta provando a imporre ultimamente in mediana ma che fino a qualche settimana fa (con Sensi titolare) faceva le ragnatele in panchina: 9 presenze e 450 minuti in campo. Meno utilizzato, l'austriaco Lazaro che vanta la pochezza di 5 presenze (250 minuti).

Le "assenze" difensive

In difesa, Andrea Ranocchia – complici gli infortuni – è ancora un oggetto misterioso in questo inizio di stagione: 2 presenze nelle prime due gare di campionato, poi solamente panchina per il centrale. Ancor meno per Dimarco mai sceso in campo né in campionato né in Champions, ritenuto ancora acerbo per Conte al contrario di Bastoni già al sesto gettone stagionale.

Le scelte dall'estero: da Vidal a Giroud

L'idea di fondo, dunque, è prelevare giocatori che possano diventare funzionali alle richieste di Conte. In prima linea c'è il sogno proibito di Vidal, motivo per cui in estate si è epurato Nainggolan ma il cileno non è arrivato. Potrebbe farlo a gennaio, visto che a Barcellona gioca davvero poco e con Conte sarebbe non solo titolare ma anche un punto centrale del progetto. Poi, il parametro zero di Matic, in uscita dal Manchester, altro elemento seguito da tempo. In attacco si parlava molto di Muller in rotta col Bayern Monaco e di Giroud che lascerebbe il Chelsea.

Il mercato ‘italiano' puntando la Serie A

Tutti i nomi di giovani talenti

Se si volessero soluzioni ‘interne', cercandole in Serie A i nomi si sprecano ma la situazione diverrebbe complicata perché solamente attraverso trattative delicate si riuscirebbe a prelevare qualche buon giocatore da altre formazioni avversarie in campionato. Piace ovviamente il crack della Fiorentina Castrovilli, come il giovane attaccante Kouamè del Genoa, passando da Kulusevski dell'Atalanta e Tonali del Brescia.

L'"usato" sicuro per gennaio

Un ‘usato' sicuro – ma anche in questo caso difficile raggiungerlo a gennaio – se si puntasse su Petagna (Spal), Lasagna (Udinese), Mertens (Napoli) mentre per gli esterni i nomi sono quelli di Florenzi (Roma), Darmian (Parma).