Colpo in uscita in vista per l'Inter. Nel giorno dell'arrivo a Milano di Ashley Young, la società nerazzurra ha chiuso di fatto la trattativa con il Verona per Federico Dimarco. Il giovane esterno sinistro è pronto per trasferirsi alla corte di Juric fino al termine della stagione, con le parti che dovrebbero formalizzare l'operazione e mettere nero su bianco nei prossimi giorni

Inter, Federico Dimarco al Verona. Le ultime notizie di mercato

Federico Dimarco è pronto per trasferirsi dall'Inter al Verona. Le indiscrezioni dei giorni scorsi hanno trovato conferme nell'incontro andato oggi in scena a Milano: secondo quanto riportato da Sky, il ds dell'Hellas Tony D'Amico ha incontrato l'agente del giocatore Giuseppe Riso. Un vertice che ha avuto esito positivo, con la trattativa con l'Inter che dovrebbe chiudersi dunque entro la prossima settimana.

Dimarco al Verona in prestito fino a fine stagione

La formula è quella del prestito fino a fine stagione per Federico Dimarco, che in questa prima parte di annata non ha trovato spazio alla corte di Conte collezionando due presenze in Serie A per 19′ e una in Coppa Italia, da titolare nel match contro il Cagliari. L'arrivo di Ashley Young, rischia di chiudere ulteriormente le porte a Dimarco che dunque potrà approdare alla corte di Juric con la speranza di giocare con maggiore continuità

Le ultime notizie sulle operazioni in uscita dell'Inter

Quella di Dimarco non sarà l'unica cessione del mercato dell'Inter a gennaio. Sul piede di partenza anche il giovane Sebastiano Esposito che potrebbe passare alla Spal, nel caso di arrivo di Giroud. Prestito all'orizzonte anche per l'austriaco Lazaro che piace in Serie A a Cagliari e Genoa. L'Inter spera invece di fare cassa da Vecino e Gabigol: il primo piace al Tottenham, mentre sul secondo c'è il forte pressing del Flamengo.