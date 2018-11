Il Cagliari sta disputando un buon campionato, Mancini ha convocato tre calciatori rossoblu in nazionale (Barella, Pavoletti e Cragno) un evento che non capitava da decenni. Merito del lavoro della società del presidente Giulini che da tempo si muove molto bene e adesso sembra aver messo le mani su un giocatore molto promettente dell’Apoel Nicosia, Musa Al Taamari, già definito il nuovo Salah.

Il Cagliari punta il nuovo Salah

Musa Al Taamari è un giocatore giordano, che ha attratto tanti club italiani, il Cagliari si è mosso con anticipo e lo sta tenendo sott’osservazione da tempo. Il paragone con Salah è stato fatto perché l’attaccante dell’Apoel ha dei movimenti e dei colpi che ricordano il ‘Faraone’ del Liverpool, soprattutto quello prima maniera. L’Apoel Nicosia ha uno staff tutto italiano e questo aiuta tutte le pretendenti della Serie A. Perché in panchina c’è il bravo Paolo Tramezzani, in sella da un mese, mentre il direttore sportivo è Domenico Teti. Insomma garanzie assolute, in questo caso, per il Cagliari che potrebbe decidere di spingere e potrebbe chiudere la trattativa molto presto, l’obiettivo è il tesseramento nel mercato di gennaio.

Chi è Musa Al Taamari

Al Taamari è stata una grande scoperta dell’Apoel Nicosia, che la scorsa estate lo ha prelevato dall’Al-Jazeera Amman. L’avvio di stagione del ‘nuovo Salah’ è stato eccellente: 7 partite e 3 gol nel campionato cipriota, ha giocato già otto partite nelle coppe, quattro nei preliminari (due di Champions) e quattro nella fase a gironi dell’Europa League. Sta crescendo questo ragazzo, molto probabilmente continuerà a farlo, chi lo vuole però dovrà sbrigarsi perché nel mese di gennaio Al Taamari disputerà la Coppa d’Asia con la Giordania, parecchi osservatori seguiranno quella manifestazione e il suo prezzo potrebbe impennarsi.