Sliding doors, porte girevoli. Cosa sarebbe accaduto se avessimo compiuto scelte diverse. Quelle di mercato – più ancora dei dubbi che assalgono la coscienza – hanno riscontro immediato e con la sessione invernale delle trattative alle porte possono cambiare da un momento all'altro, mutando in corsa il destino di un calciatore e della sua stagione. Il domino delle operazioni scatterà a breve, sul tavolo per adesso sono state piazzate tutte le pedine: Pepe Reina del Napoli, Kevin Trapp del Paris Saint-Germain e Gianluigi Donnarumma del Milan. Perché proprio loro? Sono legati a doppio filo e hanno quale comune denominatore il club francese.

Tre portieri con la valigia pronta.

Pepe al passo d'addio, il Napoli pensa a Perin e Rui Patricio.

Lo spagnolo, ex Liverpool, voluto sotto il Vesuvio da Rafa Benitez, è in scadenza di contratto e non s'intravede possibilità che rinnovi. Anzi, si moltiplicano le voci di un interesse molto forte degli azzurri per Mattia Perin (Genoa) oltre a Rui Patricio, il numero del Portogallo campione d'Europa nel 2016.

Gigio, la violenza morale e una clausola mai firmata.

Quanto all'estremo difensore del Milan, la bufera delle ultime settimane (dalla presunta lettera di violenza morale fino al particolare della clausola rescissoria mai contro-firmata in sede di rinnovo) ha solo spostato più in là di qualche tempo (gennaio?) l'addio del 18enne alla maglia rossonera e all'Italia.

Trapp ha chiesto la cessione al Psg.

Non c'è due senza tre… il terzo elemento di questa riffa natalizia pre-mercato è Trapp, 27enne portiere tedesco che a Parigi non è più intoccabile (solo 2 presenze in stagione). Areola lo ha relegato dietro le quinte, proprio come capitò a Sirigu che cadde in disgrazia fino a decidere di lasciare i francesi. Il portiere del Psg non vuol recitare la parte della controfigura e per questo – complice il Mondiale della prossima estate – ha fatto sapere attraverso il proprio procuratore Joerg Neubauer di essere ceduto.

Donnarumma e Pepe Reina, cambio tra i pali.

Secondo le ultime notizie rilanciate dalla stampa inglese, Liverpool e Crystal Palace sono le squadre più interessate al portiere tedesc che è legato al club parigino da un contratto che scadrà nel 2020. Il cartellino di Trapp è valutato intorno ai 10 milioni di euro e la sua partenza può innescare un meccanismo a catena con Donnarumma o Pepe Reina (tentato alla fine dell'estate scorsa) sotto la Torre oppure una terza via con il portiere iberico che resta in Italia ma si sposta nella Milano rossonera, anche questa è una voce di mercato che ha preso piede da tempo.