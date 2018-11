Lavori in corso in casa Genoa dove è stato riconfermato da poco Juric sulla panchina malgrado l'ultima sconfitta subita a Marassi contro il Napoli, successiva ai ko di San Siro contro Inter e Milan. Per il presidente Preziosi è tempo di verifiche, anche in vista del derby contro la Sampdoria previsto per il ritorno del campionato dopo la pausa per le nazionali.

E tra le tante opzioni a favore della propria creatura rossoblù, il patron ha in mente anche qualche colpo di mercato nella sessione invernale, dove sembra vicinissimo un nuovo giocatore, Fernandes del Botafogo per il quale il Grifone può chiudere sulla base di 5 milioni. A 20 anni, da solo due stagioni in prima squadra, il centrocampista è tra i primi in campionato per numero di palloni rubati e ha enormi margini di crescita.

Fenomeno del Botafogo e dell'Under17

Fernandes dovrebbe arrivare a Genova alla fine del Brasileirao, per indossare la maglia rossoblù a partire da gennaio 2019. In prima squadra da appena due stagioni, il talento di casa Botafogo si è messo in luce in occasione dell'ultimo Sudamericano U17 vinto con la Seleçao ed ha attirato su di sè l'interesse di Preziosi che da sempre ha un debole per scovare talenti poi rivendibili a prezzi enormi.

Affare totale: da 30 a 5 milioni di euro

Fernandes vanta 29 presenze in stagione (di cui 24 da titolare) ed è tra i primi cinque centrocampisti del campionato per numero di palloni rubati e chilometri percorsi. Il Genoa si è già mosso in modo concreto: l'affare sarebbe già in dirittura d'arrivo sulla base di 5 milioni di euro, con l'offerta già pervenuta sulla scrivania della dirigenza carioca. Un prezzo più che buono visto che sul contratto di Fernandes c'è una clausola da 30 milioni di euro che però il Botafogo, in difficoltà economica da tempo, sarebbe disposto a cancellare.