Stephan El Shaarawy torna alla Roma? Può darsi. A distanza di un anno e mezzo dal trasferimento in Oriente, l'ex "faraone" di Milan e giallorossi soffre di "saudade da Serie A". È come il richiamo della foresta, qualcosa di endemico che non si può spiegare e nemmeno il clamore di un ricco ingaggio può silenziare. Quindici milioni di euro a stagione che lo Shanghai Shenua gli versa in tasca sono tuttora una tentazione alla quale è difficile resistere ma lì, al di là della Grande Muraglia, il calcio è un'altra cosa. E la vita non è più la stessa di prima.

Poi c'è la Nazionale che va verso Euro 2020 e quella maglia tanto sudata che rischia di non indossare più. La nostalgia canaglia ha preso il sopravvento e, secondo le ultime notizie di calciomercato rilanciate da Sky Sport, El Shaawary avrebbe manifestato un segnale chiarissimo: vuole rientrare in Italia, possibilmente nella Capitale e indossando ancora una volta la casacca giallorossa.

Il "faraone" chiama, la Roma risponderà? Un esterno le servirebbe e la sequenza (terribile) d'infortuni induce a valutare con attenzione quella che potrebbe essere la più classica delle occasioni da cogliere al volo last-minute. Il messaggio che arriva dalla Cina non è passato certo inosservato anche se, al momento, gli obiettivi sono altri: Carles Perez è in arrivo da Barcellona e Pedro in uscita dal Chelsea pure è finito nei radar dei giallorossi.

C'è ancora posto per El Shaarawy nella rosa a disposizione di Fonseca? Forse sì, sicuramente non alle stesse cifre attuali: se il suo ritorno dovesse formalizzarsi, sarebbe per uno stipendio notevolmente inferiore. La Roma lo aveva lasciato partire nell'estate del 2019 per 16 milioni di euro: un affare per tutti. A distanza di un anno, però, il calciatore ha capito che i soldi non sono tutto. E non tutto puoi comprare a buon mercato.