E' uno dei talenti emergenti del calcio olandese e internazionale, un centrocampista dal profilo che affascina i migliori club continentali che sono già in contatto con l'Ajax per carpire le reali intenzioni del club orange in vista del mercato estivo 2019. Frenkie de Jong ha rilasciato alcune riflessioni sul suo attuale momento all'Ajax ma anche sul calcio italiano dove ha parlato di Inter e Milan.

Sue società che con l'Olanda hanno da sempre un filo diretto importante ma che oggi lasciano dietro di sè sensazioni differenti: positive per i nerazzurri rivalutati dall'investimento Suning che ha rilanciato un progetto tecnico convincente, negative quelle legate ai rossoneri ancora in fase di assestamento dopo l'avvento del Gruppo americano di Eliott.

Un talento da 40 milioni. Frenkie de Jong è sotto il mirino di moltissimi osservatori di mercato e in questi mesi ogni notizia nei suoi confronti passa attraverso la lente di ingrandimento. Figuriamoci le dichiarazioni attorno ad altre società che non siano l'Ajax. Il centrocampista centrale classe 1997 ha un valore già molto alto, di 40 milioni di euro ed finito nel mirino di tutte le big europee.

Più Inter che Milan. Intanto è De Jong a guardare oltre i confini d'Olanda, in una intervista dove ha sottolineato il suo interesse anche per il campionato italiano: "Inter? Mi pare una buona squadra, però non mi piacerebbe andare nel Milan perché non sta giocando bene e il club adesso vive un periodo di caos”.

Il fascino del Barcellona. Non è facile prelevarlo dall'Ajax, perché la società olandese ha preceduto tutti e ha blindato il giovane talento fino al 2022. Tra le tante pretendenti c'è anche il Barcellona un club dal fascino quasi ineguagliabile: "Guardo video su Youtube per cercare di apprendere qualcosa da Xavi e Iniesta. Messi? Mi diverto nel vederlo, ciò che fa è pazzesco e a tratti mi pare siano cose impossibili".