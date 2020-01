Il Borussia Dortmund ha dato un'accelerata alla trattativa con la Juventus. A una settimana dalla conclusione della sessione invernale di calciomercato sono maggiori le possibilità che Emre Can lasci sfili la maglia bianconera e lasci la Serie A per tornare in Germania. Operazione da 25/30 milioni di euro (quanto il valore di mercato attuale) che permetterebbe ai bianconeri di realizzare anche una discreta plusvalenza avendo prelevato il centrocampista tedesco nell'estate del 2018 a parametro zero.

L'ipotesi Allan, quanto costa il brasiliano del Napoli?

Cosa succederà in caso di cessione? La Juventus prenderà subito un sostituto oppure, una volta passata all'incasso, riserverà fondi e strategie per la fine della stagione? Le strade perseguibili sono essenzialmente tre, perché tre sono i nomi più caldi e interessanti accostati ai bianconeri. L'ultimo in ordine di tempo fa riferimento ad Allan, il centrocampista brasiliano del Napoli che di Sarri è un pupillo e potrebbe lasciare la maglia azzurra a fine campionato. Quanto costa? Non meno di 40/50 milioni di euro, somma al di sotto della quale i partenopei non sono disposti a trattare. L'ex Udinese domenica sera – in occasione della sfida di campionato – non ci sarà: è volato in Brasile per essere accanto alla moglie che ha partorito il terzo figlio.

Il futuro appartiene a Tonali

Altra ipotesi molto suggestiva e rivolta verso il futuro: prendere Tonali dal Brescia e incastonarlo nella mediana. Un secondo talento strappato alla concorrenza dopo Kulusevski prelevato dall'Atalanta per 44 milioni di euro. Quali sono i margini economici dell'affare? Il Brescia è stato chiaro: per lasciar partire il calciatore Cellino chiede 50 milioni di euro.

Il vero obiettivo è riportare Pogba a Torino

Il vero obiettivo della Juventus, però, è un altro: riportare Paul Pogba a Torino. Le parole dell'agente, Mino Raiola, hanno lasciato aperto uno spiraglio. Non a gennaio ma dalla prossima estate. Il francese vuol lasciare i Red Devils, in Inghilterra non è mai riuscito ad ambientarsi del tutto.