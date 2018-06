Non sembra esserci solo Rugani nel destino del Chelsea e di Maurizio Sarri, prossimo sposo del club di Abramovich. A Londra si sta parlando molto italiano per il dopo Conte con l'ex tecnico del Napoli che avrebbe già stilato una prima lista di desiderata da portare in Blues. Diversi giocatori che conosce bene e che secondo lui si adatterebbero alla Premier League.

Il Chelsea ha poco da difendere rispetto alla passata stagione tra un campionato deludente e una uscita anzitempo dalla Premier League, quindi c'è spazio per ricostruire, senza fretta ma con le idee chiare. E Sarri, le idee, ha già dimostrato di saperle esprimere in campo nel modo migliore, sfornando in tre anni di Napoli un sistema di gioco che ha ricevuto applausi ovunque.

Linea italiana. Per riproporlo, però, anche in Inghilterra avrà bisogno di giocatori che siano utili alla causa. Possibilmente inserendo in ogni reparto una pedina che conosce bene e di cui può fidarsi ben sapendo la resa in campo. Per questo al Chelsea si cerca un difensore, un centrocampista e un attaccante che possano fare la differenza.

Tutti gli uomini (di Serie A) di Sarri. Queste priorità di Maurizio Sarri potrebbero proprio trovarsi in Serie A, in Italia, in particolare tra Napoli e Juventus, per rinforzare il nuovo Chelsea che Abramovich gli ha affidato. Gli obiettivi sono decisamente chiari con l'interesse vivo per Rugani, ma anche per Pjanic e Higuain della Juve. Sul Napoli, gli occhi sono da tempo puntati su Albiol, Hysaj e Callejon.

Le priorità. Se ciò non bastasse, per Sarri andrebbero bene anche altri due giocatori di Serie A, Manolas della Roma e Vecino dell’Inter, che aveva avuto ai tempi dell’Empoli. Ma in tutto ciò la lista sembrerebbe già definita nei dettagli: Rugani è il primo obiettivo, poi si proverebbe a puntare su Higuain e Vecino. I soldi non sarebbero un problema: 150 milioni pronti da parte di Abramovich. I problemi sono i club.