Il Cagliari si sta dando da fare in chiave mercato: c'è un nuovo elemento nella rosa sarda per affrontare al meglio il girone di ritorno. Si tratta di Sebastian Walukiewicz, difensore centrale classe 2000, che può essere ormai considerato a tutti gli effetti un nuovo giocatore del club rossoblù in vista della prossima sessione di mercato invernale. Un acquisto importante e di qualità che la società del presidente Giulini ha messo a segno superando una concorrenza anche agguerrita e che vedeva in pole gli attuali capolisti in Bundesliga, i gialloneri del Borussia Dortmund.

Giovane difensore di prospettiva. Walukiewicz è un difensore centrale dal fisico imponente che piace molto per le qualità importanti a livello tecnico e per la spiccata personalità, nonostante la giovanissima età, appena diciottenne. Potrebbe essere il classico ‘crack' della seconda parte della stagione per i sardi che stanno lottando per la salvezza. Al momento può contare 18 presenze con la maglia del Pogon Szczecin, club che milita nel massimo campionato polacco, e tre presenze con la Nazionale Under 20 della Polonia.

Battuto il Borussia. Al di là della giovane età il difensore polacco ha già una buona esperienza alle spalle, con degli ampi margini di miglioramento e con le idee chiare sul proprio futuro. Al corteggiamento del Borussia Dortmund, che era vicinissimo a chiudere la trattativa, ha infatti preferito la casa del Cagliari, convinto di poter trovare maggiore spazio per proseguire nel suo percorso di crescita.

Visite e allenamenti. Adesso toccherà al Cagliari dimostrare di aver trovato un giocatore di prospettiva che possa dare la qualità nel reparto che al momento mancava. Il calciatore nella mattinata di sabato è arrivato in Italia per sostenere le visite mediche nella clinica romana di Villa Stuart e poi si metterà a disposizione della squadra per trovare uno spazio nella formazione titolare.