Dopo le voci dei giorni scorsi ecco che tutto sembra essere pronto: Darijo Srna avrebbe accettato l'offerta del Cagliari: il 36enne difensore croato, svincolato dallo Shakhtar Donetsk, dovrebbe firmare un contratto fino al 30 giugno 2019 con opzione per una ulteriore stagione, che potrebbe essere l’ultima della sua carriera. Le visite mediche sono fissate in settimana per il primo colpo che Giulini regalerà a Maran. L'ex calciatore del club ucraino, con il quale si è lasciato alla scadenza naturale del suo contratto dopo 15 stagioni, ha comunicato al club sardo di essere pronto a sottoscrivere un contratto annuale per giocare in Serie A e la firma dovrebbe arrivare nelle prossime ore.

Per Srna questa lunga parentesi ucraina non si è chiusa nel modo giusto: il calciatore croato è stato squalificato per doping lo scorso anno, chiudendo l'ultima stagione con appena otto presenze in campionato e una in Champions League contro il Napoli. La sua squalifica finirà il 23 agosto.

in foto: La scheda di Darijo Srna. (transfermarkt.it)

Ceppitelli vicino al rinnovo

Luca Ceppitelli che è in procinto di rinnovare con gli isolani. L'ottima stagione lo ha consacrato a titolare inamovibile e spesso è stato capace di tenere in piedi l'intera linea con i suoi movimenti e con gli interventi al momento giusto: da riserva, quale era ad inizio della stagione, il classe '89 è stato capace di segnare 3 reti in 27 presenze stagionali. Dopo tre stagioni in Serie B al Bari, Ceppitelli in Sardegna sembra aver trovato una dimensione importante e non gli dispiacerebbe prolungare ancora di più il contratto in scadenza nel 2020. A breve potrebbe arrivare la proposta da parte del club sardo viste le prestazioni offerte nell'ultima annata da parte del difensore e allora le parti si siederanno per decidere come si svilupperà il futuro di questo classe 1989.