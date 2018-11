Sono molto lontani i tempi in cui una big italiana suonava al suo citofono per cercare di convincerlo a lasciare la Roma. Dopo l'infelice esperienza al Milan, Mattia Destro è così ripartito tra alti e bassi dal Bologna. Qualche gol dei suoi, alcuni infortuni e diverse panchine hanno di fatto accompagnato l'attaccante marchigiano in questo percorso bolognese: un tragitto che potrebbe anche interrompersi nei prossimi mesi.

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, all'entourage del giocatore sarebbe infatti arrivato il gradimento del Galatasaray di Fatih Terim: tecnico che conosce bene il calcio italiano e che apprezza le caratteristiche dell'ex attaccante della Primavera dell'Inter. Sul giocatore di Pippo Inzaghi ci sarebbero inoltre il Genoa e la Sampdoria: pronta allo scambio con Kownacki, anch'egli scontento dello scarso minutaggio concessogli da Marco Giampaolo.

Anche Benitez vuole Destro

La trattativa che potrebbe portare Destro ad Istanbul è però complicata. Come riferito da TMW, il giocatore non sarebbe molto interessato a trasferirsi in Turchia e vorrebbe rimanere a Bologna fino a fine stagione e cercare di scalare le gerarchie dell'attuale mister felsineo. Non è però detto che il tutto non venga nuovamente riaffrontato nella prossima estate, quando le strade tra il ventisettenne di Ascoli Piceno e il club rossoblu, nonostante un contratto fino al 2020, dovrebbero separarsi.

Seguito con interesse anche dal Newcastle di Rafa Benitez, Matta Destro con la sua permanenza a Bologna ha di fatto chiuso le porte all'arrivo di un nuovo attaccante per Inzaghi. Un giocatore che il tecnico e il club rossoblu avevano già individuato nel milanista Fabio Borini: anche lui chiuso dalla concorrenza e poco contento delle opportunità che fino ad ora gli ha concesso Rino Gattuso.