A volte ritornano, come Antonio Nocerino che aveva lasciato l'Italia in cerca di successo e gloria e che adesso ritorna dopo due anni trascorsi a correre sui campi americani della MLS. Il centrocampista italiano, dovrebbe atterrare a Torino entro la serata di oggi e domani dovrebbe recarsi a Benevento per incontrare di persona il presidente Vigorito e il direttore sportivo Foggia. L'obiettivo è smussare gli ultimi angoli e definire i dettagli per chiudere l'accordo e firmare il nuovo contratto.

Due anni in America e ora senza squadra

Senza un squadra, ma ripartirà dalla Serie B puntando sulla voglia di riscatto e sull'orgoglio di una società e di una piazza che ha visto per la prima volta la Serie A confrontandosi con realtà più grandi di lei: il Benevento. Che proprio per ripuntare subito alla promozione e dimostrare a tutti che in massima serie può anche fare un altro tipo di campionato, punta sull'esperienza del centrocampista 33enne.

Svincolatosi dal club statunitense Orlando City, lo scorso febbraio, oggi Antonio Nocerino è senza squadra ed è sul mercato soprattutto italiano. Negli scorsi mesi è stato nel mirino di diversi club italiani, anche di Serie A- Ad esempio,sulle sue tracce, si era messo il Genoa del Presidente Preziosi, che aveva quasi chiuso l'affare durante il calciomercato invernale senza però poi concretizzarlo in via definitiva.

Il mercato attorno a Nocerino

Poi si era mosso anche il Lecce, club neopromosso in Serie B che aveva messo Nocerino fra i possibili ingaggi in attesa di costruire una squadra che potesse competere per i playoff e ambire alla promozione. Un interesse reale che poi il Benevento ha vanificato contattando il giocatore e battendo tutta la concorrenza.

Dopo due stagioni in MLS, all' Orlando City dove ha giocato assieme a Kakà, Antonio Nocerino tornerà in Italia e ripartirà dalla Serie B. Dopo aver vestito tra le altre, le maglie di Juventus, Milan, Torino e Parma sarà un nuovo centrocampista del Benevento in cerca di riscatto.