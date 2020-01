in foto: Foto https://twitter.com/realvalladolid

L'ex Fenomeno Ronaldo piazza il colpo di mercato. Il brasiliano attuale proprietario del Real Valladolid, club che milita nel massimo campionato spagnolo, ha ingaggiato Hatem Ben Arfa. Il duttile trequartista francese, rimasto svincolato dopo l'ultima esperienza al Rennes, si è accordato con i Blanquivioletas fino al termine della stagione, con la speranza di garantire un contributo importante nella corsa salvezza.

Calciomercato, colpo Ben Arfa per il Real Valladolid di Ronaldo

Il Real Valladolid ha ufficializzato in una nota la chiusura dell'operazione per l'ingaggio di Hatem Ben Arfa. Il talentuoso e duttile centrocampista offensivo classe 1997 si è legato al club di proprietà dell'ex Fenomeno Ronaldo, fino al termine della stagione. Dopo la presentazione ufficiale, il classe 1987 francese si metterà a disposizione del nuovo allenatore Sergio Gonzalez. Il Valladolid ha mostrato sui social le foto della firma di Ben Arfa, con tanto di scatto con il patron Ronaldo, raggiante per la positiva conclusione della trattativa.

La carriera di Ben Arfa, genio e sregolatezza agli ordini di Ronaldo

Haten Ben Arfa dunque ha trovato una nuova squadra, dopo una prima parte di stagione da svincolato. Il calciatore francese, di origini tunisine, era rimasto senza club dopo la conclusione della sua avventura al Rennes. In precedenza ha vestito le casacce di Lione, Marsiglia, Newcastle, Hull City, Nizza e Psg, collezionando (dopo la trafila nelle Giovanili) anche 15 presenze nella nazionale francese. Genio e sregolatezza, Ben Arfa ha dovuto fare i conti in carriera anche con qualche infortunio di troppo che gli ha impedito di "esplodere". In passato è stato accostato anche a diversi club italiani, sul mercato e in primis alla Lazio. Ora a 33 anni la possibilità di rimettersi in gioco in un nuovo campionato, con la voglia di aiutare il Valladolid a centrare la salvezza.