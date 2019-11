Ivan Perisic vuole continuare a parlare tedesco in futuro, più precisamente bavarese perché il centrocampista croato non ha alcuna intenzione di rientrare in casa madre e le ultime prestazioni fanno ben sperare in un pronto riscatto da parte dei campioni in carica di Germania. Dopotutto in Bundesliga l'ex Inter si è trovato sempre bene anche prima di intraprendere l'avventura in Serie A e così adesso non ha alcuna intenzione di guardarsi alle spalle.

L'accordo Inter-Bayern: 5 milioni più 20

In estate la trattativa è proseguita senza intoppi dopo le avance che erano arrivate dalla Premier, sponda United di Manchester. Inter e Bayern Monaco hanno trovato l'accordo sulla base di un prestito oneroso a fronte di 5 milioni già versati nelle casse nerazzurre, con un diritto di riscatto fissato a 20 milioni di euro. Una soluzione che ha permesso ai nerazzurri di liberarsi di un giocatore che non rientrava più nei piani tecnici di Conte e che aveva perso feeling con il club. Anche il Bayern ci ha guadagnato perché i tedeschi hanno riordinato le fila degli esterni trovando un'alternativa valida a Coman e Gnabry, dopo gli addii di Arjen Robben e Franck Ribery.

La voglia di Perisic di restare in Germania

Intervistato da 51 (il magazine ufficiale del Bayern Monaco), Ivan Perisic ha ribadito il suo ottimo momento a Monaco: "Ritengo possibile che il Bayern decida di riscattarmi. Per ora a Monaco è tutto meraviglioso. Un passo alla volta, ma credo si possa trovare l'accordo. Smettere? Assolutamente no, credo di giocare ancora per almeno 7 anni".

Avvio positivo, tra assist e gol

Il ruolino di marcia in questa stagione tedesca è decisamente positivo: in 10 partite, considerando tutti gli impegni, tra Bundesliga e Champions League, disputate con la maglia dei bavaresi, il centrocampista croato ha segnato tre gol, servendo anche tre assist vincenti per i compagni: proseguendo di questo passo, 20 milioni per il riscatto non saranno un problema da parte del Bayern