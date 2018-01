Sono due estati che il Borussia Dortmund e Aubameyang sembrano ai ferri corti con l'attaccante che presenta puntuali mal di pancia ad ogni sessione di mercato e il club tedesco che si irrigidisce e rifiuta ogni trattativa possibile. Ma adesso sembra proprio che si sia giunti al capolinea con il giocatore corteggiato espressamente dall'Arsenal che lo vuole ad ogni costo o subito, a gennaio, o per giugno. Il giocatore, attualmente, per motivi disciplinari, è stato messo fuori rosa dal club tedesco e ieri non è sceso in campo nel match con il Wolfsburg.

Aubameyang sul mercato.

In passato ci sono state le squadre spagnole, poi quelle italiane, con il Milan in pole, quindi le cinesi (il cui mercato è attualmente aperto). Adesso si è fatta avanti la Premier League inglese che ha nell'Arsenal la società maggiormente interessata al giocatore. Più del Liverpool, altra seria concorrente dal momento in cui ha ceduto per 100 milioni Coutinho al Barcellona e ha possibilità di spesa quasi illimitate.

Il pressing dell'Arsenal.

L'idea di Wenger, e della dirigenza Gunners, è chiara: l'Arsenal vuole proprio Aubameyang per sostituire Alexis Sanchez, in scadenza a fine stagione e ormai prossimo all'addio già in questa sessione di mercato. Il cileno, cercato anche dal City, è sempre più vicino al Manchester United.

L'interesse della Cina.

Poi, c'è la pista cinese. Il Guangzhou Evergrande è sempre in prima linea quando si parla di calciomercato in entrata per il calcio asiatico. E anche per Aubameyang, la società allenata da Fabio Cannavaro nelle scorse settimane sembra abbia fatto un tentativo senza però mai ufficializzare l'offerta.

Fuori rosa a tempo indeterminato.

Al Borussia il clima è pesantissimo. Il ds Zorc ha commentato il momento negativo tra il giocatore e il club tedesco: "Non si comportava in questo modo da anni, è stato sempre molto professionale. Cosa sta succedendo non è assolutamente tollerabile, ci saranno anche delle sanzioni in termini economici"