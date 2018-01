Altro colpo di mercato dell'Everton che prova a rinforzarsi in questa sessione invernale per poter vivere una seconda parte di stagione molto più tranquilla rispetto ad un inizio a dir poco fallimentare. Dopo aver riabbracciato il figliol prodigo Wayne Rooney, adesso c'è in arrivo un altro campione: Theo Walcott via Arsenal. Un affare che è praticamente concluso e del quale si attende solamente l'ufficializzazione da parte dei due club. Il giocatore ha già accettato il trasferimento e la nuova avventura in Premier League.

La nuova avventura all'Everton.

Partenza a gennaio.

C'è aria di rivoluzione in casa Gunners, con Arsene Wenger che ha deciso di muovere importanti pedine sia adesso nella sessione invernale sia a giugno. Oggi, l'Arsenal perde Theo Walcott, in estate dirà probabilmente addio ad Alexis Sanchez. Intanto c'è da salutare una delle ali più veloci dell'intero panorama calcistico inglese.

Addio ai Gunners dopo 12 anni.

Dopo 12 anni nei Gunners, l'attaccante esterno, 28enne, cambierà squadra e secondo quanto riporta SkySport britannico, la destinazione è l'Everton. Il costo del cartellino sarà di circa 20 milioni di sterline, circa 22 milioni di euro al cambio attuale. L'ufficialità del trasferimento è atteso entro questa sera, quando il tutto verrà depositato presso la FA, la Federcalcio inglese.

Attaccante cercato anche in Italia.

Il Milan ci aveva provato.

Theo Walcott dopotutto era uno dei nomi caldissimi di questo gennaio. Un giocatore che aveva concluso la sua permanenza all'Arsenal, dopo un cammino straordinario con u Hunners di cui era diventato una bandiera. Arrivato giovanissimo a Londra, Walcott prova la nuova avventura con i colori dell'Everton.

L'Everton ha chiuso con un blitz.

Era un nome a cui aveva pensato anche il nostro calcio, soprattutto nella figura del Milan che aveva pensato a Walcott per rinforzare l'attacco. Alla fine però resterà in Premier League, cambierà solamente maglia e colori. Walcott sta infatti sostenendo le visite mediche all'Everton, l'accordo tra il club di Liverpool e l'Arsenal è stato trovato nelle ultime ore.