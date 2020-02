Mentre in Capitale l'aria attorno a Lorenzo Pellegrini si fa sempre più pesante, c'è chi si sta muovendo sul mercato per prevenire scelte di mercato che in estate potrebbero anche prevedere un addio anticipato tra il giovane centrocampista e la Roma. Tra giocatore e società non ci sono frizioni particolari ma il problema è rappresentato dai tifosi giallorossi che hanno preso di mira il ragazzo, contestandolo e fischiandolo ad ogni occasione.

Nella partita vinta contro il Lecce, 4-0 all'Olimpico, Pellegrini non ha fatto più ritorno in campo dopo l'intervallo. Pubblicamente il motivo è stato spiegato dallo stesso allenatore romanista, Fonseca che ha addotto un problema muscolare quale motivo unico della scelta tecnica, ma è sembrata un ripiego di rito, forzato dagli eventi, perché anche contro i salentini qualche malumore è serpeggiato tra gli spalti.

Inter e Milan alla finestra per giugno

Adesso, a creare ancora più confusione arrivano anche le prime indiscrezioni di mercato secondo le quali, davanti a un ambiente negativo, l'entourage del giocatore avrebbe preso contatti con altri club, in principal modo Inter e Milan, società che già nel recente passato avevano mostrato interesse per il centrocampista. Nessun accordo, solamente un sondaggio ma che prelude ad una più intensa attività da qui a fine stagione per prepararsi al ‘colpo' estivo.

Quanto costa Lorenzo Pellegrini

Il prezzo del giocatore non è altissimo e, in questo preciso momento, varrebbe moltissimo la decisione dello stesso sul proprio futuro. Con l'aria pesante che tira a Roma difficile optare per la scelta che lo vedrebbe ancora in Capitale. Anche perché il cartellino di Lorenzo Pellegrini è tutt'altro che impossibile. Attualmente ha una clausola rescissoria da 30 milioni di euro, pagabili in due momenti differenti e non si parla di rinnovo o prolungamento con la Roma.