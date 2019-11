Oggi sono in programma otto partite delle Qualificazioni a Euro 2020. La partita principale è quella dell’Italia, che giocherà in Bosnia. Gli azzurri sono già agli Europei, ma Mancini vuole continuare a vincere. Il c.t. è a caccia di uno storico record. In campo stasera anche la Spagna, la Danimarca, la Svizzera e la Svezia, che in Romania cerca i punti qualificazione.

Il programma delle partite del 15 novembre

Danimarca-Gibilterra, Svizzera-Georgia. Classifica: Irlanda, Danimarca 12; Svizzera 11; Georgia 8; Gibilterra 0. Gruppo F: Norvegia-Far Oer, Romania-Svezia, Spagna-Malta.

Norvegia-Far Oer, Romania-Svezia, Spagna-Malta. Classifica: Spagna 20; Svezia 15; Romania 14; Norvegia 11; Far Oer, Malta 3. Gruppo J: Armenia-Grecia, Finlandia-Liechtenstein, Bosnia-Italia.

Classifica: Italia 24; Finlandia 15; Bosnia, Armenia 10; Grecia 8; Liechtenstein 2.

Dove vedere in tv le partite di oggi delle Qualificazioni a Euro 2020

L’unica partita che stasera gli appassionati di calcio potranno seguire in tv, sui canali in chiaro o a pagamento, è Bosnia-Italia. La partita degli azzurri sarà trasmessa come al solito su Rai 1, calcio d’inizio alle ore 20.45. L’incontro si potrà seguire anche in streaming su raiplay.it. Mediaset che detiene i diritti delle partite di Qualificazione a Euro 2020 questa sera non trasmetterà alcun incontro né in diretta né in differita.

Quali sono le squadre qualificate per Euro 2020

Saranno 20 le squadre certe di partecipare all’Europeo al momento del sorteggio, che si terrà il 30 novembre a Bucarest, le ultime quattro, quelle che completeranno l’elenco delle partecipanti, usciranno dai playoff di marzo. Finora si sono qualificate dieci squadre: Belgio, Russia, Italia, Spagna, Ucraina, Polonia, Turchia, Inghilterra, Francia e Repubblica Ceca. Stasera all’elenco potrebbe aggiungersi la Svezia, che per stappare e festeggiare deve vincere in casa della Romania.