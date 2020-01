in foto: Napoli–Fiorentina e le partite di calcio in tv oggi

Sabato 18 gennaio prevede un ricco programma di partite di calcio in diretta tv, dalla Serie A alla Serie B, dalla Premier League alla Liga. La giornata comincerà alle 9.30 con il campionato australiano e si chiuderà intorno alle 23.00 con il fischio finale della sfida tra Eibar e Atletico Madrid in Spagna.

Anticipi Serie A: stasera Napoli-Fiorentina

Serie A in campo con i consueti tre anticipi del sabato. Apre la giornata Lazio-Sampdoria (Sky) alle ore 15.00, appuntamento che i biancocelesti proveranno a sfruttare per restare in scia di Juventus e Inter nella corsa per lo Scudetto. Alle 18.00 toccherà a Sassuolo-Torino (Sky) con i granata in un buon momento a differenza della squadra emiliana, pericolosamente inchiodata in zona salvezza. A chiudere la giornata il piatto forte del sabato di Serie A, con Napoli-Fiorentina (DAZN): Gattuso punta a tornare alla vittoria dopo le due sconfitte consecutive rimediate contro Inter e Lazio.

Calcio internazionale: Real Madrid-Siviglia su DAZN

Nel menu di calcio internazionale spicca su tutte la sfida tra Real Madrid e Siviglia (DAZN), sfida al vertice nella Liga con i Blancos appaiati in vetta alla classifica con il Barcellona. In Inghilterra aprirà la giornata Watford-Tottenham (Sky) e la chiuderà Newcastle-Chelsea (Sky), incontri importanti per la corsa ai posti Champions in Premier League. Per la Bundesliga sarà di scena il Lipsia capolista contro l'Union Berlino (Sky).

Calcio in tv oggi e stasera sabato 18 gennaio

Ecco tutte le partite di calcio in diretta tv sabato 18 gennaio: